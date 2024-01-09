Павел Зибров объяснил, почему Виталий Белоножко в последние годы нигде не появлялся. Эксклюзив

Народный артист Украины Павел Зибров и его жена Марина рассказали о своем коллеге и друге Виталии Белоножко, которого не стало сегодня, 9 января. В интервью OBOZ.UA артисты признались, почему артист в последние годы отказывался выходить на сцену и практически не покидал свой дом.

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Павел Зибров уверен, что после смерти певца, когда-то собиравшего стадионы, значительно повысится спрос на его творчество. А Марина Зиброва рассказала, каким Белоножко был мужем для жены Светланы и отцом своим сыновьям.

"Мы с ним были знакомы лет 40. Встретились, когда я еще играл в оркестре, а он – уже был солистом радио и телевидения в паре с Аллой Кудлай, – рассказывает Павел Зибров. – Они были тогда суперзвездами. Я не знаю, с кем сейчас можно сравнить ту популярность. Сейчас стадионы собирают Монатик и Полякова, а тогда Белоножко, Кудлай и Зибров. Виталий – красивый, худенький, с ослепительной улыбкой! Выпускник вокального факультета консерватории, ученик легенды-педагога Константина Огневого, среди воспитанников которого были Николай Мозговой и Александр Пономарев".

"Мы объездили с ним с гастролями всю Украину и страны бывшего СНГ. В купе – всегда вместе. Вынимали бутерброды, бутылочку – и разговоры-разговоры, – вспоминает Павел Николаевич. – Общались, дружили, шутили, хулиганили… Молодые и рьяные. У него было много поклонников не только в Украине. Приходили специально к нему в городах, разных уголках бывшего Союза".

"Это огромная потеря для Украины. Более десяти лет они со Светланой делали уникальный фестиваль "Мелодия двух сердец". Я пел там с Мариной, с дочерью Дианой, со своим братом. А представьте, сколько простых семей поверили в свой талант, благодаря Белоножкам, которые делали отборочные туры по всем областным центрам, ища яркие семьи? Это какая работа, – добавляет Зибров. – Сейчас, когда артиста не стало, уверен, пойдет повышенный интерес к его творчеству. Увидите, какой будет всплеск. А у него творческое достояние огромно. Солист радио и телевидения – вы даже не представляете, сколько всего записал – полтысячи песен, не меньше. О такой работе каждый артист только мечтал. Выпускать новые песни в эфир – раскрутка артиста колоссальная".

"В последний раз мы виделись еще до пандемии. Когда мы с Маринкой праздновали серебряную свадьбу, он приходил. И пел, и угощался, и шутил – оставался до самого конца. Было где-то полсотни гостей, а он ушел чуть ли не последним. Он был очень заводным, но в последние годы, по-видимому, обороты замедлились. Последние годы Виталик практически нигде не появлялся. Жил под Киевом, в собственном доме – там у него место шикарное, пейзаж невероятный, свой пруд. Невероятное количество птиц – он их всех знал, называл по именам.

"Понимаете, каждый человек делает свой выбор – он жил в своем мире, – добавляет жена Павла Зиброва Марина. – Хороший дом, сад, птицы – и ему было комфортно. Да и еще и этот проклятый коронавирус! Павел чуть не умер от него. Где подхватил? На концерте. Поэтому Виталика можно было понять – он не хотел себя подвергать опасности. А только закончилась пандемия – и война. Какие выступления? Куда выходить? И шоу-бизнес сейчас другой. Мне кажется, что в нашей стране как-то только теперь начали обращать внимание на артистов постарше с их вечными песнями. А раньше – не приглашали, забывали. Кто-то смог пробить эту стену, а кто-то не захотел, как Виталик".

"Но кто не помнит прошлого, не имеет будущего. Надо писать и вспоминать о Василии Зинкевиче, Поповиче, Бобуле, Зиброве, – продолжает Марина. – Не так много этих певцов сейчас. Нина Матвиенко ушла, теперь – Виталий Белоножко. Молодежь – помните, режиссеры – приглашайте. Я очень благодарна тем, кто не забывает. Знаю, что Виталика тоже приглашали, мы не знаем, почему он отказывался. Только он сам знал. Думаю, что по нему здорово ударила эта война. Кроме того, как и все в его возрасте, имел хронические заболевания. К сожалению, такая короткая судьба. Ушла легенда".

"Он был очень хорошим мужем Светлане, заботился о своих сыновьях, – добавляет жена Зиброва. – Очень любил внуков. К слову они: Виталий и Светлана Белоножки, представляете? Уже взрослые. Павел вспомнил о фестивале "Мелодия двух сердец". Наша дочь Диана выросла на этом фестивале. Мы пели, а она танцевала на сцене, когда ей было пять лет. Виталик спросил: "Что хочешь, чтобы тебе подарили?" Она почему-то пожелала чернокожего пупса. А он нашел и подарил. А потом Диана пела уже на сцене фестиваля с папой".

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