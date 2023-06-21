Винник впервые рассказал, почему внезапно исчез из соцсетей во время полномасштабной войны: я обратился в полицию

Популярный украинский певец Олег Винник больше года назад исчез из информационного пространства. Если после полномасштабного вторжения он еще публиковал в Instagram некоторые посты с осуждением российской агрессии и в поддержку ВСУ, то уже в апреле 2022-го – резко замолчал и полностью перестал появляться в соцсетях.

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На днях на YouTube-канале "Крупным планом" вышел тизер первого за время полномасштабной войны интервью Винника, эксклюзивными фрагментами из которого поделилась у себя в Instagram глава фан-клуба певца Валерия Барон. На них артист как раз объясняет свое исчезновение из соцсетей.

Так, по словам звезды, он не обращается к аудитории по той причине, что не имеет доступа к собственным страницам.

"У меня сейчас до сих пор нет доступа к моим страницам в соцсетях", – говорит Винник в и интервью.

В ответ на это журналистка поинтересовалась, обратился ли певец в украинские правоохранительные органы, чтобы решить вопрос.

Винник заверил: "Конечно".

Напомним, последний пост на странице знаменитости был размещен 24 апреля 2022 года, когда музыкант поздравил своих поклонников с Пасхой. После этого он ни разу не появлялся в Instagram и на других платформах, чтобы пообщаться с аудиторией.

Однако ровно через год, в апреле 2023-го, фаны заметили изменения на странице артиста – все публикации исчезли. Фото и видео, которых было около тысячи, удалили или архивировали.

Отметим, в первом за время полномасштабной войны интервью певца, судя по тизеру, он ответит на вопросы о войне, своей болезни и личной жизни. Все подробности – в нашем материале.

Добавим, что внезапное исчезновение Винника из инфопространства дало толчок слухам о его болезни. Ранее фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно лишь то, что от болезни артист лечится в Германии.

В Берлине, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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