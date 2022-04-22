'Вільна та непокірна': Могилевская спела новую песню-молитву на фоне разрушенного города на Киевщине

Украинская певица Наталья Могилевская, потерявшая дядю в Мариуполе, показала фрагмент новой песни-молитвы "Дева Мария". Знаменитость спела на фоне разбитого дома и сгоревших автомобилей в одном из городков Киевской области.

Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале артистки. Могилевская скоро представит полную версию песни – обращения к Богородице, а фрагмент клипа показала своей аудитории уже сейчас, в канун праздника Пасхи, поскольку "война сделала верующими даже скептически настроенных атеистов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На первый план вышло духовное… Все мы, где бы ни находились, как бы ни болело за родными под обстрелами, спасаемся именно обращениями к Богородице или Христу. Ибо знаем: за кем – любовь, искренность и правда, за тем – и высшие силы", – сказала она.

Видео дня

На опубликованном фрагменте клипа показана Наталья Могилевская, которая поет строки из новой песни на фоне разрушенных, заминированных, но уже освобожденных от пыток российских войск городов Киевщины.

"Сегодня вы уже не увидите того, что я отсняла в синхронах к этому клипу. Поэтому я намеренно решила снимать видео там, чтобы мы об этом не забыли и эти кадры лишний раз увидел весь мир", – отметила знаменитость.

Напомним, что с начала вторжения российских войск на украинскую территорию, 24 февраля, певица все время находится в столице. Она продолжает поддерживать людей в бомбоубежищах. Вместе с киевлянами на станции метро "Славутич" она исполняла народную композицию "Маруся раз, два, три, калина" и свою новую песню "Что бы ни случилось – пой".

Также Могилевская ездила в волонтерские центры, где едва ли не со слезами на глазах ходила по залу, в котором теперь живут украинцы. Певица общалась со взрослыми и пела песни с детьми.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталья Могилевская обратилась к мировым лидерам от имени полка "Азов" с призывом помочь.