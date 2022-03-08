Астафьева готовит еду, а Могилевская поет в метро. Как звезды помогают армии и украинцам

Во время полномасштабной войны на украинских территориях, которая началась 24 февраля, никто из украинцев не остался в стороне. Независимо от профессии, пола и места нахождения каждый пытается быть полезным и работает ради победы.

Некоторые селебрити не сложили руки, а решили направить свою популярность и финансовые возможности во благо Украины. OBOZREVATEL рассказывает об украинских знаменитостях, которые занимаются волонтерством, помогая ВСУ и пострадавшим в результате российской оккупации.

Даша Астафьева

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Украинская певица Даша Астафьева готовит еду для украинских защитников. Звезда помогает поварам в ресторане. Она подчеркнула, что гордится женщинами, которые круглосуточно работают.

Кроме того, Астафьева помогала разгружать гуманитарную помощь, которую прислали из Польши и Литвы. Исполнительница поблагодарила людей, которые не остались равнодушными.

Alyona Alyona

Реп-исполнительница Alyona Alyona покинула Киев, который бомбили российскими ракетами, и переехала в родное село Барышевка. Звезда помогала сортировать лекарства в местной аптеке. В соцсетях исполнительница борется с пропагандой, доносит правдивую информацию о войне и призывает европейских лидеров закрыть небо над Украиной.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк в родном городе Хмельницкий обеспечивает переселенцам еду и ночлег. Также помогает украинским военным, покупая необходимые вещи. Она отметила, что украинцы несокрушимы и сделают все ради собственной воли.

Джамала

Певица Джамала выступила на нацотборе Евровидения-2022 в Германии. Исполнительница со слезами на глазах пела, обнимая сине-желтый флаг. Во время ее выступления с песней "1944" европейцы перевели в поддержку Украины более 67 миллионов евро.

Андре Тан

Известный дизайнер женской одежды Андре Тан переформатировал свой бизнес и теперь фабрики работают во благо ВСУ. Швеи производят куртки, теплые костюмы, жилеты, термобелье, спальные мешки и бронежилеты для украинских защитников.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская в начале полномасштабной войны в Украине находилась в Киеве. Звезда решила поддержать людей в бомбоубежище. Могилевская приобрела питьевую воду и вкусности. Вместе с киевлянами на станции метро "Славутич" она исполнила народную композицию "Маруся раз, два, три, калина" и свою новую песню "Что бы ни случилось – пой".

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских тоже помогает военным с одеждой и продуктами. Кроме того, она активна на информационном фронте. Звезда дает интервью для иностранных СМИ, в частности на испанском и английском языках, освещая ужасы войны в Украине, которую развязали российские оккупанты.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных мужчинах, которые защищают Украину с оружием в руках. Знаменитости присоединились к Силам теробороны и ВСУ.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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