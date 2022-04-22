'Остался только один день!' Могилевская обратилась к мировым лидерам от имени полка 'Азов'

Украинская певица Наталья Могилевская обратилась к мировым лидерам на английском языке от имени полка "Азов", который защищает Мариуполь Донецкой области. Знаменитость призвала помочь, обеспечить безопасность и эвакуацию.

Соответствующее видеообращение она разместила на личной странице в Instagram. Могилевская отметила, что знает бойцов полка "Азов" и поддерживает с ними связь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я знаю ребят и держу с ними связь. Они просят вас, пожалуйста, помогите! 56 дней тяжелых боев, 51 день в оккупации, "Азов" взял на себя наибольший удар и дал Украине возможность устоять, укрепить свои силы. Но у них больше негде укрыться, им нужна помощь", – сказала Могилевская.

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Она рассказала, что на жителей Мариуполя, в числе которых женщины и дети, скидывали бомбы, тысячи из них ранены и погибают без медицинской помощи, а тех, кого уже не стало просто невозможно похоронить.

"Мы остро нуждаемся в помощи Мира, гарантии безопасности и эвакуации. Корабли вывозят людей в Болгарию или Турцию, а затем в Украину. Пожалуйста, помогите нам, это очень важно сегодня! У нас осталось всего один день! Теперь!", – подытожила певица.

Добавим, что в Мариуполе с 24 февраля идут постоянные бои за город. Оккупантам не удалось взять город штурмом, поэтому они стали скидывать авиабомбы и обстреливать из артиллерийских орудий. Местные жители остались без воды, света и тепла, а также связи и продуктов. На сегодняшний день часть Мариуполя контролируют российские войска, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталья Могилевская поддержала инициативу украинских изданий, организовавших совместный сбор средств на нужды детей войны.