'Целыми семьями на поддонах': Могилевская показала, где прячутся беженцы из атакованных войсками РФ городов. Видео

Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала видео, в котором показала волонтерский центр для беженцев, вынужденных покинуть свои города из-за вторжения российских войск. Артистка едва ли не со слезами на глазах прошлась по залу, в котором спят украинцы.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Могилевская сопроводила ролик своей обновленной версией песни "Місяць" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди спят рядом целыми семьями на самодельных кроватях из деревянных поддонов, при этом чувствуют вину за то, что они находятся в безопасности. Никогда не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе, но я рада, что эти люди живы и накормлены благодаря работе волонтерского хаба "Венеция"! Спасибо", – написала певица.

Видео дня

На опубликованных кадрах показано, как Наталья Могилевская заходит в зал, в котором стоят самодельные кровати. Она прошлась мимо каждой койки, после чего ей сказали, что люди своими ресурсами обустроили себе жилье.

После этого показано, как артистка общается с украинцами, а также с детьми. Могилевская взяла на руки маленькую девочку и спела с ней строки из своей песни: "Місяць мене питає, знаю я чи не знаю, як ти мене кохаєш у вісні. Я кажу "ні", не знаю я, не знаю…".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталья Могилевская дала небольшое интервью в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1", в котором предрекла Украине "красивую победу" в войне. Подробнее читайте в нашем материале.

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