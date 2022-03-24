"Целыми семьями на поддонах": Могилевская показала, где прячутся беженцы из атакованных войсками РФ городов. Видео

Анна Яковлева
Люди
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'Целыми семьями на поддонах': Могилевская показала, где прячутся беженцы из атакованных войсками РФ городов. Видео
nosound
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Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала видео, в котором показала волонтерский центр для беженцев, вынужденных покинуть свои города из-за вторжения российских войск. Артистка едва ли не со слезами на глазах прошлась по залу, в котором спят украинцы.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Могилевская сопроводила ролик своей обновленной версией песни "Місяць" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Могилевская зашла в зал, где прячутся беженцы.

"Люди спят рядом целыми семьями на самодельных кроватях из деревянных поддонов, при этом чувствуют вину за то, что они находятся в безопасности. Никогда не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе, но я рада, что эти люди живы и накормлены благодаря работе волонтерского хаба "Венеция"! Спасибо", – написала певица.

Видео дня
Могилевская общается с украинцами.

На опубликованных кадрах показано, как Наталья Могилевская заходит в зал, в котором стоят самодельные кровати. Она прошлась мимо каждой койки, после чего ей сказали, что люди своими ресурсами обустроили себе жилье.

После этого показано, как артистка общается с украинцами, а также с детьми. Могилевская взяла на руки маленькую девочку и спела с ней строки из своей песни: "Місяць мене питає, знаю я чи не знаю, як ти мене кохаєш у вісні. Я кажу "ні", не знаю я, не знаю…".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталья Могилевская дала небольшое интервью в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1", в котором предрекла Украине "красивую победу" в войне. Подробнее читайте в нашем материале.

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