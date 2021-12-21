Виктор Павлик попытался помириться с Репяховой, а она снова публично расплакалась

Украинский 55-летний певец Виктор Павлик решил помириться с женой Екатериной Репьяховой, выложив чувственное фото в социальные сети. Сама же Катя заявила, что последние два дня ужасно себя чувствует из-за ссоры с мужем.

Об этом женщина рассказала в своих Instagram- stories, подкрепив коротким видео, на котором она плачет. Репьяхова даже исчезла из своего блога на несколько дней, чтобы отдохнуть от стресса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После семейного скандала, за которым следила вся страна, Виктор неожиданно выложил общую фотографию с женой, добавив нежные слова.

"С любимой женой", – говорится в подписи.

Видео дня

Стоит отметить, что для исполнителя не типично выкладывать фотографии с Екатериной, поэтому в его профиле в большинстве постах есть только его маленький сын Михаил, селфи и кадры со звездами украинского шоу-бизнеса.

Из-за этого подписчики предположили, что таким образом певец решил доказать свою любовь обиженной Кате и попросить у нее прощения. Об этом также свидетельствует роскошный букет цветов, которые она выложила в свои stories.

Однако, несмотря на догадки подписчиков, Репьяхова все еще не оправилась от недавней ссоры, поэтому заявила, что ей нужно привести себя в порядок. Она несколько дней не общалась с фанатами, ведь не имела на это сил, говорится в подписи к фото.

Напомним, что причиной скандала стал ее конфликт с бывшей женой Павлика Ларисой Созаевой, неоднократно грубо высказывавшейся о Репьяхове. Из-за этого любимой Виктора пришлось даже подать иск в суд, в чем избранник обиженной женщины ее не поддержал.

Артист заявил, что недоразумение можно было решить мирно, что и вынудило Екатерину публично заявить о намерениях разойтись с мужем.

Кратко о звездах:

Виктор Павлик – 55-летний певец, народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репьяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. У пары есть сын Михаил.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Екатерина перевела стрелки в публичной ссоре на Павлика. Она заявила, что ждет первые шаги от любимого и не жалеет, что за этим наблюдает вся страна.