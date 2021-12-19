Павлик после слез Репяховой высказался о конфликте между нынешней и экс-женой: нет дыма без огня

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал громкий скандал между его нынешней женой Катей Репяховой и бывшей Ларисой Созаевой. Первая подала иск на вторую с требованием моральной компенсации, однако, как признался музыкант, он не сильно вникает в судебные дела и считает, что все вопросы можно было бы решить мирно. Такая позиция довела супругу артиста до слез.

Своим мнением насчет "войны" двух женщин певец поделился с журналистами программы "Звездный путь" (телеканал "Україна"). Павлик уверен, что "победить на нервах" невозможно, потому стоит усмирить конфликт пока не поздно.

"У меня нет никаких комментариев на это тему. Я все-таки считаю, что все должно было быть спокойно, тихо. Я надеюсь, что так и будет, потому что самое главное – это здоровье. И на нервах никто никогда не побеждал", – уверен Виктор Франкович.

Видео дня

Отметим, Репяхова такую мирную позицию мужа считает своего рода предательской. Ранее она публиковала в Instagram-stories эмоциональное фото, на котором не скрывает потока слез. Екатерина объяснила, что любимый не считает судебные разбирательства хорошей идеей.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне", – прокомментировала Репяхова.

Сам же Павлик не активно следит за тем, что выносит на публику его 27-летняя супруга. Репяхова практически не советуется с мужем касательно конфликта, однако он считает, что свои права и достоинства, если их нарушили или осквернили, необходимо защищать.

"Я не читаю фактически то, что публикует в соцсетях Катя. У нее каждый день очень много сторис. Я к этому, по большому счету, не то что не причастен, Катя меня не спрашивает, как что делать. Это было ее решение, конечно. И она отстаивает свою позицию, свою честь и достоинство. Я говорю, я не очень в этом разбираюсь и не знаю, на какой это все стадии. Но нет дыма без огня", – подытожил артист.

Напомним, в 2018 году у сына Виктора Павлика и, на тот момент еще его нынешней жены, Ларисы Созаевой Павлу диагностировали рак костей. При дальнейшем его лечении, химиотерапии, нужных препаратах, все надеялись на скорейшее выздоровление парня. К сожалению, этому не суждено было случиться. Паша умер в возрасте 21 года. Незадолго до трагедии, в 2019 году, Виктор бросил Ларису и ушел к 25-летней Кате Репяховой. В 2021-м году у пары родился сын Миша.

Все эти события спровоцировали затяжной конфликт между нынешней и бывшей женами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: