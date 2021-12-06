Репяхова пригрозила бывшей жене Павлика судом из-за квартиры и "наглой твари"

Блогер Екатерина Репяхова, 27-летняя жена украинского певца Виктора Павлика, заявила, что подаст иск в суд на экс-возлюбленную артиста, танцовщицу Ларису Созаеву. Молодая избранница Павлика хочет отсудить у женщины моральную компенсацию за то, что та назвала ее "наглой тварью".

Кроме того, Репяхова пригрозила, что Созаева не получит денег от их семьи, как и обещанную квартиру. Об этом она сообщила в формате сторис на своей странице в Instagram. Напомним, что Павлик приобрел жилье в кредит во время брака с бывшей возлюбленной и после разрыва заявлял, что в любом случае перепишет квартиру на Созаеву.

"Мой муж мне пообещал, что еще одно кривое слово от нее в адрес него или нашей семьи – и с ней будет разговаривать адвокат", – написала молодая жена певца.

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Она добавила, что в этом случае квартиру будут делить в судебном порядке поровну, как и невыплаченный кредит за нее.

Также блогер уверена, что танцовщица якобы добивается лишь одной цели – унизить новую семью экс-супруга.

Репяхова продолжила, заявив: Созаева не получит никаких денег после того, как назвала ее "неуважаемой" и "очень наглой, хладнокровной тварью".

Такие слова действительно прозвучали из уст бывшей Павлика. Это произошло после того, как Репяхова обвинила Созаеву в атаке ботов на свой аккаунт, назвала ее своим врагом и недоброжелателем, а также обратилась в киберполицию. Созаева ответила "сопернице", записав видео, в котором новую жену артиста она назвала тварью, "очень странной женщиной" и т.п..

У себя в сторис Репяхова показала фрагмент судебного иска. За оскорбления она хочет запросить моральную компенсацию, однако сумма неизвестна. Блогер уверяет, что если получит деньги, то отдаст их на благотворительность.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – 55-летний певец, Народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она моложе Павлика на 28 лет. У пары родился сын Михаил.

Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-супруга Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году ее 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Созаева показала переписку с бывшим мужем Павликом, в которой он пообещал отдать ей квартиру и не оставлять на улице.

До этого Павлик и сам заявлял, что отдаст экс-супруге "все, что они нажили". Он также говорил, что не готов больше терпеть "нападки" женщины на его нынешнюю избранницу Репяхову.