Репяхова пригрозила бывшей жене Павлика судом из-за квартиры и "наглой твари"

Дарья Дурова
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Репяхова, Павлик и Созаева

Блогер Екатерина Репяхова, 27-летняя жена украинского певца Виктора Павлика, заявила, что подаст иск в суд на экс-возлюбленную артиста, танцовщицу Ларису Созаеву. Молодая избранница Павлика хочет отсудить у женщины моральную компенсацию за то, что та назвала ее "наглой тварью".

Кроме того, Репяхова пригрозила, что Созаева не получит денег от их семьи, как и обещанную квартиру. Об этом она сообщила в формате сторис на своей странице в Instagram. Напомним, что Павлик приобрел жилье в кредит во время брака с бывшей возлюбленной и после разрыва заявлял, что в любом случае перепишет квартиру на Созаеву.

"Мой муж мне пообещал, что еще одно кривое слово от нее в адрес него или нашей семьи – и с ней будет разговаривать адвокат", – написала молодая жена певца.

Видео дня

Она добавила, что в этом случае квартиру будут делить в судебном порядке поровну, как и невыплаченный кредит за нее.

Также блогер уверена, что танцовщица якобы добивается лишь одной цели – унизить новую семью экс-супруга.

Репяхова пригрозила Созаевой
Жена Павлика снова подогрела публичный скандал

Репяхова продолжила, заявив: Созаева не получит никаких денег после того, как назвала ее "неуважаемой" и "очень наглой, хладнокровной тварью".

Репяхова вспомнила об оскорблениях

Такие слова действительно прозвучали из уст бывшей Павлика. Это произошло после того, как Репяхова обвинила Созаеву в атаке ботов на свой аккаунт, назвала ее своим врагом и недоброжелателем, а также обратилась в киберполицию. Созаева ответила "сопернице", записав видео, в котором новую жену артиста она назвала тварью, "очень странной женщиной" и т.п..

У себя в сторис Репяхова показала фрагмент судебного иска. За оскорбления она хочет запросить моральную компенсацию, однако сумма неизвестна. Блогер уверяет, что если получит деньги, то отдаст их на благотворительность.

Над иском работал адвокат
Деньги Репяхова пообещала направить на благотворительность

Коротко о знаменитостях:

  • Виктор Павлик – 55-летний певец, Народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

  • Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она моложе Павлика на 28 лет. У пары родился сын Михаил.

  • Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-супруга Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году ее 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

Павлик, Репяхова и их маленький сын
Бывшая жена Павлика

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Созаева показала переписку с бывшим мужем Павликом, в которой он пообещал отдать ей квартиру и не оставлять на улице.

До этого Павлик и сам заявлял, что отдаст экс-супруге "все, что они нажили". Он также говорил, что не готов больше терпеть "нападки" женщины на его нынешнюю избранницу Репяхову.

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