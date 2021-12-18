Не поддержал: Репьяхова в слезах пожаловалась в сети на Павлика

Жена певца Виктора Павлика – 27-летняя Екатерина Репьяхова заявила о ссоре с ним. А также призналась, мол, не уверена, будут ли они после этого вместе.

Со слезами на глазах блогер пожаловалась, что муж ее обидел. Этим она поделиться со своими подписчиками в Instagram.

В частности, женщина опубликовала сторис, где рассказала, что 55-летний возлюбленный не стал на ее сторону в намерениях судиться с его экс-женой Ларисой Созаевой.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне", – прокомментировала Репьяхова.

Видео дня

Как известно, недавно она подала иск в суд против бывшей жены Павлика, требуя от женщины моральной компенсации. Однако судебная инстанция его не приняла. Причиной послужили ошибки в документе, который истица частично оформила на русском языке.

В новой сторис на вопрос подписчиков, "как дело с иском", Репьяхова ответила, что его вернули.

"Нужно фразу перевести на украинский язык. И дописать сумму затрат по иску", – отметила блогер.

Там же Репьяхова добавила, что со своим адвокатом все поправит. Вероятно, Виктор Павлик не поддержал намерения жены Екатерины судиться с его экс-избранницей, на что она эмоционально отреагировала в Instagram.

Напомним:

Виктор Павлик – народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репьяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. У пары родился сын Михаил.

Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-жена Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году их 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

Как сообщал OBOZREVATEL: