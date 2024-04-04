Видео с Кейт Миддлтон ненастоящее? В сети снова строят безумные теории относительно состояния больной раком принцессы из-за 'исчезновения' кольца

История с Кейт Миддлтон, которая вынужденно рассказала миру о диагностированном у нее раке, хотя предпочла бы сохранять конфиденциальность своей болезни и спокойно с ней бороться, должна была стать громким уроком для общества: любые публичные лица заслуживают на нормальную жизнь, а тем более в такой непростой период. Впрочем, выводы этого урока быстро начали забываться, а в сети снова появляются безумные теории касательно состояния 42-летней принцессы Уэльской. В частности, некоторые фаны предполагают, что видеообращение Кэтрин, в котором она и раскрывает свой диагноз, – ненастоящее, а сгенерированное искусственным интеллектом. Поводом для громких подозрений стало "исчезающее" кольцо на записи.

Так, аккаунт у Х (бывший Twitter) под названием Mian Abdullah распространил в сети кадры с видео Кейт Миддлтон, где у нее с пальца якобы исчезает кольцо, а затем внезапно появляется. После увиденного интернет-пользователи начали предполагать, что видео ненастоящее, а принцесса находится в таком тяжелом состоянии, что не может даже предстать перед камерами.

"Это фиаско Кейт Миддлтон – безумие, она точно, бл**ь, мертвая, ее кольцо, бл**ь, исчезло. Это видео буквально глубоко поддельное", – выдал комментарий Mian Abdullah.

Другие пользователи в комментариях также высказывают свои порой совершенно безумные мысли: "Согласен", "Обратите внимание (на полную длину) на видео. Все цветы и листья на заднем плане не двигаются. Они абсолютно неподвижны. Весь фон ненастоящий. Также кажется, что там происходит какое-то раннее цветение", "Кольцо явно исчезает. Это даже не темное пятно на ее пальце. Слава Богу, что принцесса Диана выбрала темно-синий сапфир. Если бы она выбрала более светлый цвет, то люди сказали бы, что кольцо слишком светлое, чтобы его было видно. Так что благодаря Диане мы видим, что это видео – фальшивка".

Если проанализировать полное официальное видео, то действительно в определенный момент кажется, что кольцо буквально на микросекунду исчезает с пальца Кэтрин. Впрочем, это скорее игра света и расположения рук. Многие поклонники королевской семьи не верят слухам относительно "фейковости" видео, а тем более "смерти" принцессы.

Теории пользователей сети называют целой кампанией против Кейт Миддлтон, которая не несет за собой никакого позитива для будущей британской королевы. "Довольно врать и распространять слухи. Оставьте уже ее в покое", – обратился к "конспирологам" один из юзеров.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и химиотерапии. У Кэтрин диагностировали рак.

Почему Кейт Миддлтон проходит профилактическую химиотерапию и что будет дальше с ее лечением – узнайте в материале.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон. Не промолчала также первая леди Украины Елена Зеленская. Она пожелала принцессе Уэльской скорейшего выздоровления.

Позже королевский эксперт Марк Рош поделился своими предположениями относительно точного диагноза Кейт Миддлтон. Вероятно, принцесса борется с раком толстой кишки. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что эксперт по языку тела проанализировала обращение принцессы и обратила внимание на тревожную деталь. В один момент ее голос чуть не сорвался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!