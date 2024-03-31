Королевский эксперт предположил, с каким видом рака борется Кейт Миддлтон: это объясняет, почему она записывала обращение сидя

Королевский эксперт Марк Рош поделился своими предположениями относительно точного диагноза Кейт Миддлтон. Как известно, 42-летняя принцесса Уэльская объявила, что у нее рак, однако не уточняла его вид.

Марк Рош же предполагает, что Кейт Миддлтон, вероятно, борется с раком толстой кишки. Такую мысль он озвучил в комментарии французскому изданию Gala.

"Согласно хорошо информированному источнику, все указывает на то, что у нее рак толстой кишки", – высказался эксперт.

По его мнению, именно этим можно объяснить, что свое обращение-объявление о раке Кейт записывала сидя.

По мнению Роша, Букингемский дворец допустил ошибку, когда решил скрывать диагноз Кейт Миддлтон еще в январе этого года. Как известно, слухи о раке принцессы зародились после ее операции на брюшной полости. Тогда в СМИ распространяли инсайдерскую информацию, что у будущей королевы могли обнаружить онкологию. Впрочем, пресс-служба дворца решила отрицать подобные заявления.

Сообщается, что лишь несколько человек были проинформированы о диагнозе Миддлтон за несколько часов до официального объявления.

Также Рош прокомментировал скандал с неудачным фотошопом на снимке Кэтрин с детьми ко Дню матери. Он сожалеет, что принцессе пришлось извиняться в ответ на замечания и критику людей.

"Это недостойно ее звание будущей правительницы. Елизавета II так бы не поступила", – заметил Рош.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы Уэльских появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и химиотерапии. У Кэтрин диагностировали рак.

Почему Кейт Миддлтон проходит профилактическую химиотерапию и что будет дальше с ее лечением – узнайте в материале.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон. Не промолчала также первая леди Украины Елена Зеленская. Она пожелала принцессе Уэльской скорейшего выздоровления.

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