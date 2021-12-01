'Весь город об этом говорит': танцор Поляковой прокомментировал слухи о романе с певицей

Хореограф, модель и партнер Леси Никитюк на "Танцях з зірками" Макс Ежов прокомментировал слухи о его романе с эпатажной украинской певицей Олей Поляковой, в шоу-балете которой он выступает. О близких отношениях артистов говорят уже не первый год, а в соцсетях танцора часто появляются совместные снимки с поп-королевой.

Расставил все точки над "і" Ежов в новом выпуске YouTube-программы Agasi show. Ведущий Агаси Варданян обратился к хореографу со смелым вопросом: "Что у тебя с Поляковой? Весь город об этом говорит". Уходить от провокаций Макс не стал.

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В Instagram-аккаунте Ежова можно найти большое количество фотографий с артисткой. Публикует он не только снимки с выступлений, но и кадры, сделанные в неформальной обстановке: в ресторане или спортзале.

Подписывает их танцор двусмысленно, что, по всей видимости, и дает фанатам повод говорить о возможном романе звезд. "Как мы смотримся?", – оставил под одним из снимков Макс.

Однако на вопрос Агаси хореограф ответил серьезно: "Нет, у меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее. Если нас видели в одной компании, это совершенно нормально, потому что после концерта мы собираемся коллективом. Я никогда не оправдываюсь. Хотите говорить обо мне – говорите".

Также Ежов уточнил, что хорошо дружит с менеджером певицы Артемом Чирковым. Он тепло общается с мужем и детьми Поляковой, может отвести младшую дочь Оли на тренировку или прогуляться со старшей.

Сама вокалистка публично поздравляла друга и участника шоу-балета с днем рождения в своем Instagram-профиле.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что Оля Полякова опубликовала серию редких семейных фотографий, сделанных во время отдыха на Мальдивах. На снимках появились обе дочки знаменитости, а также непубличный муж артистки – бизнесмен Вадим Поляков, которого поклонники сразу же в шутку окрестили "вампиром". Посмотреть фото можно в нашем материале.