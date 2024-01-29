Ведущие 'Исландии' Иванов и Петров назвали Алину Доротюк 'страшной женщиной' и отправили ее 'на теплотрассу'. Унизили и Alyona Alyona

Скандальные ведущие популярного украинского YouTube-канала "Исландия ТВ" пробили дно, обсуждая, а точнее безосновательно критикуя внешность женщин. Так, Владимир Петров и Сергей Иванов решили унизить свою коллегу, журналистку Алину Доротюк, публично назвав ее "страшной", а также посоветовав ей искать подруг "на теплотрассе", дескать, только там интервьюер "сможет найти себе подружку, страшнее ее".

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Доротюк уже отреагировала на оскорбления в свой адрес. Под ее постом в Telegram на эту тему активно появляются новые комментарии, в которых женщины поддерживают журналистку, а Петрову и Иванову советуют обратиться к психологу для проработки своих комплексов, из-за которых они позволяют себе публично унижать женщин столь громкими и оскорбительными словами.

Итак, два сексиста в рамках своего проекта "Черный разрыв" решили разобрать одно из интервью Алины Доротюк с блогером-миллионщицей, известной в сети как "Люда из Голливуда". Первым акт унижения начал Владимир Петров. Говоря о блогерше, он выдал: "Это что, Alyona Alyona приобрела себе очки? У нее что-то со зрением случилось?" Очевидно, таким образом ютубер пытался задеть сразу обеих женщин, намекая на их "лишний вес".

Тем временем Иванов набросился на Доротюк: "Я так понимаю, что эта ведущая, все время забываю, как ее зовут, тупо специализируется по тупых визави".

Опальный товарищ его, конечно, поддержал совершенно неуместным, тупым и стереотипным комментарием: "А ведь это старый прикол – найди подружку страшнее, чем ты. Старая женская хитрость".

Иванов после этого не сдержал поток откровенно грязных безосновательных оскорблений: "Ну, давай откровенно, в этом случае это трудно будет сделать. Но то, что она старается, надо признать и поощрить ее. Давай, старайся. Можно попробовать на теплотрассах поискать. Там кто-то достойный может найтись".

Доротюк на все это отреагировала следующим образом: "Когда я увидела, как два здоровенных дяди сидят в кадре и обсуждают мою внешность еще и серьезно советуют поискать "страшнее" себя среди, как я поняла, проституток с теплотрассы (хотя я бы их красоту не обесценивала, как и профессию), я вдруг задумалась. Мы так кенсилили Владимира Остапчука за его – по сравнению с этими высказываниями – "безобидное" 10 из 10. А каким-то Петрову и Иванову, имеющим аудиторию в более чем 500 тысяч подписчиков на их YouTube-канале, готовы спустить их абсолютно мизогинистические высказывания с рук? И суть не в том, что в их субъективном видении я со своей внешностью не имею права сидеть в кадре, потому что этим двоим неприятно на меня смотреть. Как по мне, такие комментарии в публичной сфере еще больше легализируют шейминг женщин за внешность".

Журналистка также отметила, что оба "мужчины" уже заблокировали ее в социальных сетях, чтобы она не могла с ними связаться или отметить в публикациях.

Между тем комментаторы шокированы комментариями двух ведущих в адрес как Доротюк, так и женщин в целом. Они считают, что это "пробитие дна", однако не удивлены, что Петров и Иванов в очередной раз решили привлечь к себе внимание не хорошими поступками или полезными делами, а противными оскорблениями других людей.

Напомним, ранее украинский телеведущий Владимир Остапчук оскандалился, когда с рэпером Позитивом и другим ведущим и блогером Богданом Буше обсудил свои предпочтения в партнершах. Тогда шоумен заявил, что девушка "не может быть 10 из 10", если она не делает депиляцию. На сексистский скандал резко отреагировали коллеги Остапчука, публично посрамив его. В ответ ведущий в откровенно пренебрежительной и обиженной манере обратился к некоторым из звездных хейтеров.

Как писал OBOZ.UA, ранее звезда комедии "Скажене весілля" Арам Арзуманян также осудил Владимира Остапчука за попытку оценить женщин по 10-балльной шкале, основываясь на том, делают они депиляцию или нет. Актер для этого обнажил собственную грудь.

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