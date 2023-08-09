Остапчук, осуждавший женщин из-за волос на теле, после критики в сети обиженно обратился к звездным хейтерам

В сети разгорелся громкий скандал из-за высказываний телеведущего Владимира Остапчука, а также гостей его авторского шоу о женщинах и депиляции. Шоумен, а также его коллега Богдан Буше и рэпер Позитив, которые и стали участниками обсуждения, выдали, что девушка "не может быть 10 из 10, если у нее небритые ноги". На эти оценочные суждения с критикой отреагировали многие украинцы, среди которых и знаменитости: Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Алексей Дурнев, Оля Полякова, Алена Алена и другие.

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Остапчуку не понравилось, что коллеги не встали на его сторону в скандале, а открыто осудили. Он написал пост в Instagram, в котором в откровенно пренебрежительной и обиженной манере обратился к некоторым из звездных хейтеров.

Шоумен считает, что представители шоу-бизнеса решили высказаться на скандальную тему не потому, что она их волнует или задевает, а потому, что это хорошая возможность для самопиара.

"Уважаемые "коллеги", как же я обожаю обсуждать с вами серьезные проблемы. Поговорим о ваших? Ведь злорадствовать и на этом повышать свой рейтинг за счет меня вы умеете, но о себе так часто забываете, к сожалению. Да нельзя, вы у себя одни, поэтому говорите больше о себе, а не других", – начал Остапчук.

Конкретные имена ведущий называть не стал, однако использовал определенные ремарки-намеки, по которым было точно понятно, кого он имеет ввиду.

Например, обращаясь к Дантесу, Остапчук написал строчки из недавнего трека певца: "Чуєш мене, чуєш, а что была за история полгода назад о "У меня детская травма от небритых ног учительницы" и "Волосы под подмышками – это неприкольно, это воняет"? Слово "переобуваться" вам о чем-то говорит?"

Не понравился шоумену и пост Маши Ефросининой, в котором она объяснила, что девушки могут брить себя там, где почитают нужным, или не брить вовсе, то же касается стрижек, одежды и прочего.

"Как хочу, так и выгляжу... а не так, как должна выглядеть по чьему-то мнению. Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не выродки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать, как мы должны выглядеть, чтобы заслужить их одобрение и заинтересованность. Поэтому, уважаемые даватели советов как должна выглядеть женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет – сначала возьмите сантиметры, и измерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там сейчас находятся ваши мозги. Потому что "должна быть" мне может сказать только один человек в этой жизни. Это я сама", – подчеркнула Ефросинина.

На это Остапчук также решил ответить упреком: "Взрослая девочка, а не вы ли говорили, что мужчина обязательно должен больше зарабатывать? Не посмотрят ли парни шоу и не начнут комплексовать из-за того, что если мало зарабатывают, то их женщина будет этому упрекать и обсуждать? (как в вашем случае – на всю страну) Никто же никому ничего не обязан? Можно ли пару советов раздать?"

Не смог оставить без внимания шоумен и своего коллегу Алексея Дурнева, который отреагировал на скандал с сарказмом, заверив, что для него "девушка не 10 из 10, если у нее все побрито".

Остапчука задело и это, поэтому он написал: "Леееш, а что по твоим оценкам девушек, как "Тупая п**да"? До полномасштабной ты в своем шоу каждую вторую нашу девушку так называл, а сейчас, кстати, зачем-то тянешь в инфопространство россиян. Зачем строить на них контент? Чтобы мы никогда о них не забыли? И "Бесят ли девушки, которые смотрят все мои программы и не дают" – это не объективизация женщины?".

В конце Остапчук добавил, что ему якобы очень приятно, что его личное мнение и предпочтения столь важны для общественности и, собственно, коллег.

"Вы все 10 из 10 в своем умении засирать других и не обращать внимание на себя. Такие все святые – аж страшно", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona присоединилась к медийщикам, раскритиковавшим Владимира Остапчука за попытку поставить оценки женщинам, основываясь на том, делают они депиляцию или нет. Артистка назвала такой взгляд "ограниченным" и опубликовала фото в купальнике. Подробнее – в нашем материале.

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