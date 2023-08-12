Звезда 'Скаженого весілля' Арзуманян показал обнаженную грудь, чтобы поставить на место Остапчука и Буше

Звезда комедии "Скажене весілля", актер Арам Арзуманян осудил телеведущего Владимира Остапчука, а также гостей его авторского шоу – блогера Буше и певца Позитива – за попытку оценить женщин по 10-балльной шкале, основываясь на том, делают они депиляцию или нет.

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В эфире шоу "Сніданок. Вихідний" на 1+1 он демонстративно поднял футболку и продемонстрировал мохнатую грудь, спросив, на сколько оценивают его. Артист поделился, что и сам сталкивался с хейтом из-за волос (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Конечно, осуждаю. Это неправильно. Так не должно быть. Нельзя оценивать человека, которому комфортно выглядеть именно так. На меня посмотрите. Кто меня оценит? На сколько баллов здесь? А знаете, сколько хейта у меня везде постоянно, что мохнатый", – высказался актер.

Он поднял одежду и показал торс с густыми черными волосами, заявив, что ему все равно на критику. Впрочем, Арзуманян заметил, что женщины иначе реагируют на подобное осуждение.

"Я с позитивом на это реагирую. Мне как-то все равно. Девушки немного иначе реагируют. Я такой олдскульский пацан, оценка человека только по его поступкам. Никогда за внешность никто не оценивает. И не говорит, ты правильно или неправильно выглядишь. А вот то, что ты делаешь, как живешь – это имеет значение", – резюмировал актер.

Напомним, Остапчук неделю назад опубликовал видео под названием "Мужчины – о женщинах", где с певцом Позитивом и блогером Буше обсудил свои предпочтения в партнерах. Когда речь зашла о волосах на теле, герои шоу начали давать оценки женщинам, что возмутило пользователей сети.

На это резко отреагировали также коллеги Остапчука, публично пристыдившие его. В ответ ведущий в откровенно пренебрежительной и обиженной манере обратился к некоторым из звездных хейтеров.

Как писал OBOZREVATEL, особое возмущение у жены Остапчука вызвала песня Владимира Дантеса о том, что женщины должны "на х** вертеть" мужчин, рассказывающих им что-то о депиляции.

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