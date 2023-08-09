'Ограниченные люди': Alyona Alyona в купальнике поставила на место Остапчука и Буше, ставивших оценки женщинам за депиляцию

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona присоединилась к медийщикам, раскритиковавшим ведущего Владимира Остапчука и блогера Буше за попытку поставить оценки женщинам, основываясь на том, делают они депиляцию или нет. Артистка назвала такой взгляд "ограниченным".

Видео дня

Она показала свои летние фото в купальнике и в шутку оценила себя на "9 из 10". Пост в Instagram за час оценили более 20 тысяч человек, а комплименты исполнительнице сделали многие ее звездные коллеги (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Хотя ноги и п*ся у меня блестят без волос, зато живот немного торчит и не дает вам это увидеть. А вообще, ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут себе в мире и гармонии с собой и другими", – высказалась артистка.

Для того чтобы поднять скандальную тему и донести мнение до пользователей сети, звезда выбрала серию снимков с отдыха, где она в купальнике смаковала арбузом.

К слову, Alyona Alyona поддержала своеобразный флешмоб своей коллеги – музыканта Марины Круть. Она показала шрамы на теле от ожогов и заявила, что с ними выглядит на "11 из 10".

Подобную позицию высказали и другие звезды украинского шоу-бизнеса. Например, ведущая Мария Ефросинина написала: "Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать, как мы должны выглядеть, чтобы заслужить их одобрение и заинтересованность".

Кроме того, высказался также известный ведущий Алексей Дурнев. Он заявил, что полностью выбритая девушка не может быть для него "10 из 10". А обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях подколола звезд, опубликовав свои ноги и написав, что "сегодня она 9 из 10".

Как писал OBOZREVATEL, особое возмущение у жены Остапчука вызвала песня Владимира Дантеса о том, что женщины должны "на х** вертеть" мужчин, рассказывающих им что-то о депиляции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!