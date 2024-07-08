Любил оружие еще в детстве и готовился к войне. Как выглядел Валерий Залужный до того, как стал 'железным генералом'

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 июля отмечает свой день рождения. "Железному генералу" исполнился 51 год. В должности самого авторитетного военного в Украине он был более 2,5 лет и в течение этого времени завоевал любовь общества и уважение. Теперь генерал стал послом Украины в Великобритании.

Видео дня

Еще с самого детства Валерий Залужный не мог расстаться с военным делом. На одном из давних фото он позирует с игрушечным автоматом в руках, а в молодые годы – в камуфляже в стенах Одесского института Сухопутных войск (Военная академия). OBOZ.UA решил вспомнить, как выглядел "железный генерал" до получения звания главнокомандующего ВСУ.

Во время войны России против Украины с 2014 года он был заместителем командира сектора "С", сформировавшегося на Донбассе и воевавшим там против оккупантов. В 2017 году он получил звание генерала-майора, а в июле 2021 стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины. "Железный генерал" всегда знал, что нападение РФ будет неизбежным, и тогда призывал готовиться к новой вооруженной агрессии.

"Я всегда об этом говорю с момента моего вступления на этот пост. Потому что эта угроза полномасштабной агрессии – она есть, она была. И, к сожалению, должен это заметить, что, пожалуй, она и будет дальше. Соответственно наша задача как ВСУ – не ждать "манны небесной", мы должны к этому готовиться", – говорил он в интервью "Радіо свободі".

С начала полномасштабного вторжения России Валерий Залужный был одним из тех, кто заставлял украинцев верить в победу. Благодаря поддержке не только нашего общества, но и всего мира он попал в топ-100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала TIME.

После того как президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома с должности, украинцы не могли поверить, что военными действиями сможет руководить другой человек, кроме него. Высказывания Валерия Залужного разбирали на цитаты, ведь он мог честно и откровенно рассказывать о ходе войны и отвечать на острые вопросы журналистов.

"Мы будем бороться, пока станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. ВСУ не примут никаких переговоров, пока РФ не оставит захваченные территории", – одна из самых метких фраз, произнесенных экс-генералом.

Валерий Залужный имеет звание Героя Украины. В мае 2024 года он был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. И только на днях стало известно, что он начнет работу на этом посту с 10 июля.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Залужный решил провести свой день рождения в семейном кругу, отправившись с женой Еленой, с которой в браке более 20 лет, в Карпаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!