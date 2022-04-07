Вакарчук описал два сценария войны с Россией: нам нужно набраться терпения

Фронтмен группы "Океан Эльзы", украинский певец Святослав Вакарчук назвал два вероятных сценария развития войны против России. По его мнению, либо политическая и военная верхушка РФ начнет "сходить с ума" и уничтожать все украинские города с воздуха, либо бои затянутся на неопределенный срок.

Об этом он рассказал журналу Elle. Артист добавил, что каждый из вариантов зависит также от сопутствующих факторов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В ближайшие недели нам нужно готовиться к позиционной борьбе. Думаю, есть два сценария. Первый – Путин и его генералы окончательно сойдут с ума (хотя куда уж дальше!) и начнут массированно уничтожать украинские города бомбами и ракетами, как это уже происходит в Мариуполе и Волновахе", – говорится в комментарии.

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Вакарчук подчеркнул, что для получения преимущества над врагом украинцам необходимы качественные системы ПВО и самолеты, чтобы защищать наши города от авиаатак.

"Второй сценарий – когда станет очевидным, что у РФ нет сил получить желаемое быстро, процесс будет затягиваться: враг будет окапываться и защищать оккупированные территории", – предположил певец.

Он призвал готовиться к долгой борьбе, хотя и не исключает, что война может закончиться гораздо быстрее ожидаемого.

По его словам, время, когда Украина будет праздновать победу, зависит от успехов украинской армии, работы дипломатов, санкций против РФ, позиции Китая, Турции и других стран, а также сопутствующих факторов.

"То есть это задача со многими неизвестными, которая не просчитывается. Но мы должны готовиться к тому, что пока последний российский солдат не покинет украинскую землю, мы будем бороться", – добавил артист.

Напомним, что с начала российского вторжения Святослав Вакарчук ездит по Украине с импровизированными концертами, которые дает в бомбоубежищах, для военных или в местах пребывания беженцев. Также он борется с пропагандой в инфопространстве, показывая миру правду о зверствах оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен 7 апреля заявил, что не существует сценария, где Украина проигрывает России. По его мнению, преимущество нашей страны – отвага украинских защитников.