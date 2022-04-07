Нет сценария, в котором Украина не одержит победы над Россией, – Блинкен

Украина добьется победы над Россией независимо от того, по какому сценарию закончится война с оккупантами. У агрессора большая армия, но преимущество нашей страны – отважность украинских защитников.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. Содержание разговора было опубликовано на сайте Госдепа.

Блинкена спросили, сможет ли Украина победить, на что он уверенно ответил: "Да". "Ведь что такое успех и победа? Это значит сохранить суверенитет и независимость своей страны. И нет сценария, по которому со временем этого не произошло бы", – заявил он.

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По словам Блинкена, единственная проблема заключается в том, сколько для этого понадобится времени. И, соответственно, сколько еще будет жертв и ущерба для украинских городов.

"Но самое мощное здесь то, что украинцы ясно дали понять, что не будут подчиняться воле Владимира Путина", – добавил госсекретарь США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в победу над Россией верят 95% украинцев. При этом поддержка идеи вступления в НАТО продолжает снижаться, а в Евросоюз – растет. Также 74% украинцев поддерживают прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.