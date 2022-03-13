Вакарчук устроил импровизированный концерт на вокзале Львова: когда пел "Не твоя война", расплакался. Видео

Украинский певец Святослав Вакарчук экспромтом устроил концерт на Львовском железнодорожном вокзале. Лидер группы "Океан Ельзи" прямо на Дворцовой площади сыграл на фортепиано и спел хиты, которые поднимали боевой дух. Слушателями были преимущественно переселенцы из горячих точек в Украине, поскольку именно во Львов ежедневно приезжают более 30 тысяч украинцев, которые вынуждены бежать от войны.

Исполнитель написал на официальной странице в Instagram, что никогда не забудет эмоций, историй и лиц людей на концерте. Вакарчук исполнил около 10 песен, среди самых известных – "Все буде добре", "Я не здамся без бою", "Обійми" и Гимн Украины. Во время исполнения песни "Не твоя війна" певец не сдержал слез и расплакался (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На самом деле, я не планировал концерт. Однако, когда узнал, что здесь есть фортепиано – не мог не воспользоваться такой возможностью, чтобы поговорить с людьми и заодно спеть. Это один из самых знаковых концертов в моей жизни", – поделился эмоциями Святослав Вакарчук в интервью "ТСН".

Видео дня

Вакарчук отметил, что Львов является временным убежищем и станцией надежды для сотен тысяч украинцев, которые ищут безопасное место для своей семьи. А именно железнодорожный вокзал –эпицентр слез, радости и стремлений. Отдельно певец отметил работу и трудовой подвиг железнодорожников. Они отдают все силы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность беженцам.

В конце выступления исполнитель спел Гимн Украины в унисон с несколькими сотнями своих поклонников, которым удалось посетить мини-концерт. "Мы точно выиграем! Уничтожим тех, кто убивает наших детей и женщин. Мы этого никогда не простим", – подбадривал украинцев Вакарчук.

Среди слушателей были беженцы, военные, дети, волонтеры и работники вокзала. Они были в восторге от живого выступления и поблагодарили певца за его поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук спел о войне у памятника Дюку де Ришелье. Музыкант посетил Одессу и поддержал украинцев своими песнями под гитару.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!