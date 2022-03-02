Вакарчук из Харькова обратился к украинцам: они могут бросать бомбы на наши площади, но никогда не разбомбят нашу свободу!

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, утром 2 марта, приехал в украинский город-миллионник Харьков, который сутки громили российские оккупанты. Артист обратился ко всем жителям города и всем украинцев с площади Свободы и отметил, что Россия никогда не сломает украинский дух и свободу.

Видеообращение артист опубликовал на своей странице в Instagram, в котором отметил, что Украина обязательно выстоит, победит и отстоит каждый сантиметр нашей земли.

"Они могут бросать бомбы на наши площади. Но они никогда не разбомбят действительно наш дух и нашу свободу. Украина победит! Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли. Россияне заплатят за то, что пришли на наши мирные земли убивать наших людей. Слава Украине! Героям слава!", – сказал Святослав Вакарчук.

Видео дня

Под постом поклонники артиста выразили слова поддержки другу другу, всем городам Украины и призвали украинский народ быть сильным!

Ранее, с призывом остановить войну выступил украинский певец Дмитрий Монатик.

Напомним, что Россия вторглась в Украину с войной утром 24 февраля. Российские войска начали вести интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде городов и военным объектам ВСУ.

В среду, 2 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции в Харькове.