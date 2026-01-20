УкраїнськаУКР
В списках шантажистов есть мое имя: Маша Ефросинина, которой обещали прислать компромат на Елену Тополю, обратилась к каждой женщине

Катерина Галущенко
Телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина публично отреагировала на историю с шантажом певицы Елены Тополи, которой злоумышленники угрожали разослать интимные материалы. Ефросинина заявила, что ее имя также использовали как элемент давления, чтобы усилить страх жертвы и заставить коллегу по шоу-бизнесу молчать.

По словам ведущей в Instagram, шантажисты часто намеренно называют имена публичных людей, чтобы создать иллюзию неизбежной сокрушительной огласки. В то же время Маша Ефросинина подчеркнула, что никаких материалов она не получала, а подобные методы являются классической технологией запугивания. Она подчеркнула, что такие схемы разрушаются, как только человек перестает молчать и открыто говорит о давлении.

"В списках шантажистов часто фигурируют имена публичных людей, и мое имя в том числе. Это делается лишь для того, чтобы усилить давление на женщину, чтобы ей казалось, что огласка будет сокрушительной. Ни одного видео я не получала. Это классическая технология запугивания, которая рассыпается, как только вы включаете свет. Как только вы говорите первой", – поделилась Маша Ефросинина.

Отдельно Ефросинина обратилась к каждой женщине, назвав ситуацию с Еленой Тополей примером принципиально другой модели поведения. По ее словам, артистка сделала то, что годами считалось невозможным, – превратила инструмент шантажа против самого шантажиста. Она подчеркнула, что это не частная история одного человека, а атака на достоинство женщин в целом.

"Зло паразитирует на тишине и парализующем страхе "а что скажут люди?". Кейс Елены – это пример для каждой, кто может оказаться в подобной ситуации. Она показала: не бойтесь говорить первой, бойтесь быть молчаливыми заложниками чужой подлости", – добавила телеведущая.

Она также заявила, что стыд "должен сменить адрес". Как замечает Ефросинина, стыдно не той, кто столкнулась с давлением, а тем, кто ворует приватность ради наживы. Маша Ефросинина подчеркнула, что публичная позиция Елены Тополи фактически "разоружила" шантажистов, лишив их главного рычага – страха перед осуждением.

Тем временем в Национальной полиции Украины подтвердили задержание 23-летнего жителя Киева, которого подозревают в шантаже Елены Тополи. По данным следствия, мужчина требовал у певицы 75 тысяч долларов, угрожая распространением интимного видео. Задержание произошло в порядке статьи 208 УПК Украины оперативниками Департамента стратегических расследований и следователями полиции Киевской области.

Задержанному объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – пособничество в вымогательстве, совершенном в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Елена Тополя сообщала, что угрозы начала получать еще 10 января. После отказа платить шантажисты выполнили свои угрозы, однако артистка сразу обратилась в полицию. Она публично подчеркнула, что не намерена молчать или оправдываться, призвав медиа, блогеров и пользователей соцсетей не распространять материалы интимного характера, поскольку каждое такое распространение является отдельным нарушением закона.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший муж Елены Тополи – Тарас Тополя – также получил скандальный контент, но отреагировал на него внезапно. Музыкант подал заявление в полицию по поводу распространения порнографического материала.

