В сине-желтых образах: появились фото Саниной в латексном комбинезоне с репетиции второго полуфинала Евровидения-2023

Накануне прошла репетиция второго полуфинала песенного конкурса Евровидение-2023, где уже сегодня, 11 мая, выступят участники из 16 стран. Ведущими, как и в прошлый раз, стали Юлия Санина, Ханна Веддингхэм и Алиши Диксон, а в сети уже появились фото с их образами.

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Украинка выбрала для второго полуфинала синий латексный комбинезон, а ее коллега надела желтое платье. Фотографии появились в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что Юлия Санина отказалась от платья в пользу комбинезона из блестящего голубого латекса. Он украшен пышными рукавами и небольшими разрезами на ногах и талии.

Хотя фасон звезда выбрала довольно облегающий, образ выглядел не пошло, ведь полностью закрывал ее тело. Волосы ведущей собрали в крепкий пучок, выпустив передние пряди.

Очевидно, именно в таком наряде Юлия Санина появится во втором полуфинале.

Ее коллега Ханна Веддингхэм снова надела яркое платье – на этот раз желтое. В сочетании с образом украинки они визуально создали украинский флаг, что, очевидно, было задумано заранее.

Алиши Диксон 11 мая появится в откровенном черном платье мини-длины с корсетом и декольте. Позади нее на репетиции тянулся пышный шлейф.

Кстати, в прошлом полуфинале в черном на сцене была именно Юлия Санина, но ее образ очень понравился зрителям. Посмотреть, как он выглядел – можно здесь.

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