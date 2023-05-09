В кожаном платье с "огненным" подолом: Юлия Санина открыла Евровидение-2023 в Ливерпуле мощным выступлением. Фото и видео
В Ливерпуле начался первый полуфинал Евровидения-2023. Честь открыть его выпала знаменитой украинской певице Юлии Саниной, которая также будет ведущей шоу. Фронтвумен известной рок-группы The Hardkiss зажгла сцену международного конкурса мощным исполнением композиции "Маяк".
Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира. Санина вышла на сцену в роскошном кожаном наряде.
Черное платье с "огненным" подолом для артистки создал известный украинский бренд GUDU.
Номер Юлии Саниной символизировал "объединение двух стран" – Украины и Великобритании. Пока певица исполняла композицию, сцена подсвечивалась сине-желтыми цветами.
По окончанию выступления к Саниной присоединились Алиша Диксон и Ханна Веддингем. Таким составом они будут вести полуфиналы и финал конкурса.
Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.
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