В кожаном платье с 'огненным' подолом: Юлия Санина открыла Евровидение-2023 в Ливерпуле мощным выступлением. Фото и видео

В Ливерпуле начался первый полуфинал Евровидения-2023. Честь открыть его выпала знаменитой украинской певице Юлии Саниной, которая также будет ведущей шоу. Фронтвумен известной рок-группы The Hardkiss зажгла сцену международного конкурса мощным исполнением композиции "Маяк".

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Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира. Санина вышла на сцену в роскошном кожаном наряде.

Черное платье с "огненным" подолом для артистки создал известный украинский бренд GUDU.

Номер Юлии Саниной символизировал "объединение двух стран" – Украины и Великобритании. Пока певица исполняла композицию, сцена подсвечивалась сине-желтыми цветами.

По окончанию выступления к Саниной присоединились Алиша Диксон и Ханна Веддингем. Таким составом они будут вести полуфиналы и финал конкурса.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.

Напомним, 7 мая в Ливерпуле, Великобритания, прошла торжественная церемония открытия масштабного песенного конкурса. Чем удивляли участники из 37 стран – читайте здесь.

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