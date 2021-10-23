'Холостячка 2': кто покинул шоу в шестом выпуске

В пятницу, 22 октября, на телеканале СТБ прошел шестой выпуск шоу "Холостячка 2", в котором Злата Огневич пытается найти свою любовь. В результате проект покинул Владислав Ясько, Винченцо Дулепа, а также Роман Свечкоренко, с которым "холостячка" попрощалась до того момента, как он официально разведется с супругой.

Теперь за сердце украинской певицы продолжат бороться 6 участников. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Холостячка" отпустила Владислав Ясько, поскольку он, по ее мнению, не намерен строить с ней семью и много врал на проекте. С Винченцо Дулепой Злата попрощалась из-за неискренности с его стороны, а с Романом Свечкоренко, к которому испытывает симпатию, рассталась не надолго. Она надеется, что он вскоре оформит бракоразводный процесс и вернется на реалити-шоу.

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Что известно про участников:

Владислав Ясько – родился в 1995 году в Харькове. Предприниматель и блогер. В Instagram на него подписаны 324 тысячи человек.

Винченцо Дулепа – родился в 1990 году в Черновцах. Работал официантом, но вскоре переехал в Лондон, где успел поработать баристой и вскоре открыть ресторан украинской кухни. На него подписаны 58 тысяч человек в Instagram.

Роман Свечкоренко – родился 1991 года в Киеве. Около 4 лет работал психологом. У Романа 935 тысяч подписчиков в Instagram.

Мужчины, которые остались на шоу:

Максим Тарапата;

Олег Плахотнюк;

Андрей Хветкевич;

Андрей Задворный;

Дмитрий Шевченко;

Роман Васильев.

Что произошло в шестом выпуске:

В выпуске шестой недели проекта зрители увидели череду скандальных признаний от участников реалити-шоу. Также Злата познакомила мужчин со своей профессиональной деятельностью и узнала, как они относятся к этому. Кроме романтичных свиданий, страстных поцелуев, а также интимного массажа, выпуск ознаменовался разоблачениями троих мужчин, которые прошли проверку на полиграфе. Подробнее о шестом выпуске главного романтического шоу можно прочитать по ссылке тут.

Коротко о знаменитости:

Украинская певица и телеведущая Злата Огневич родилась в Мурманске в 1986 году. Ее настоящее имя Инна Бордюг. Артистка представляла Украину на "Евровидение 2013". Носит звание Заслуженной артистки Автономной Республики Крым, которое получила в 2013 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что участник реалити-шоу "Холостячка 2" Роман Васильев признался, как готовился к свиданию со Златой Огневич. А также раскрыл секреты закулисья шоу.