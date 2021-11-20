"Холостячка-2": с кем попрощалась Злата Огневич в 10-м выпуске

В десятом выпуске шоу "Холостячка-2" проект покинул Андрей Хветкевич. 35-летняя украинская певица Злата Огневич решила, что у них нет общего будущего, и во время церемонии роз оставила конкурсанта без бутоньерки.

Эфир состоялся на телеканале СТБ в пятницу, 19 ноября, передает OBOZREVATEL. Подробности того, как прошло знакомство "холостячки" с семьями мужчин – читайте по ссылке.

До этого этапа дошло четверо мужчин, так как артистка не отправила никого домой во время прошлого, девятого выпуска. Теперь же в проекте осталось только трое претендентов на сердце знаменитости. Это:

Видео дня

Дмитрий Шевченко;

Андрей Задворный;

Максим Тарапата.

Хветкевича на церемонии роз Огневич позвала последним. Она сказала, что у нее нет для него розы. Певица заявила, что не хочет сделать мужчине больно, если у него есть чувства к ней.

Андрей отметил, что ему жаль уходить, так как на шоу он "открывался и влюблялся". Он добавил, что найдет свое счастье, но, видимо, не здесь.

Хветкевичу 38 лет. Он бизнесмен, владеет IT-компанией и называет себя гражданином мира. Мужчина работает отдаленно, поэтому может жить в разных странах, сменяя местожительство каждые 4-6 месяцев (Гавайи, Лос-Анджелес, Таиланд и т.д.).

Андрей рассказывал, что совершает до ста перелетов в год. Перед стартом съемок шоу он переехал жить в Мексику.

Мужчина увлекается фридайвингом (ныряние с задержкой дыхания) и всего за три года стал чемпионом Украины и США.

Его рекорд – задержка дыхания на 4 минуты и глубина 97 метров. Это четвертый результат в мире.

Коротко о звезде:

Злата Огневич – 35-летняя украинская исполнительница, которая выросла в Крыму. Ее мама работала учительницей русского языка, а папа – военным хирургом.

Настоящее имя знаменитости – Инна Бордюг. Она участвовала в международном конкурсе "Евровидение-2013" от Украины и заняла третье место в финале, набрав 214 баллов.

Как писал OBOZREVATEL, Огневич недавно поделилась с поклонниками романтичным фото, на котором изображена влюбленная пара, слившаяся в поцелуе. Фанаты высказали несколько теорий о том, кто может быть изображен на снимке.