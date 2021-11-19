"Холостячка-2" со Златой Огневич: стартовал 10-й выпуск романтического шоу. Онлайн-трансляция

Новый выпуск шоу "Холостячка-2" стартовал на телеканале СТБ в пятницу, 19 ноября.В десятом эфире зрители увидят борьбу четырех мужчин, которые претендуют на сердце певицы Златы Огневич.

Одному участнику придется покинуть проект и вернуться домой. О главных и самых интересных событиях шоу читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На этой неделе артистке предстояло знакомство с семьями мужчин. Это важный шаг, который поможет узнать певице участников шоу со стороны.

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Первый, с кем встретилась Злата, – Андрей Хветкевич. Он решил приготовить для женщины сюрприз и выполнил свое давнее обещание – преподал "холостячке" урок по вождению перед тем, как повести ее на встречу с родными.

Андрей познакомил Злату со своей мамой Ириной и братом Дмитрием. Еще по дороге мужчина предупредил артистку: его мама прямолинейная и требовательная.

В машине пара общалась на тему отношений. "Холостячка" призналась, что сразу после проекта готова съехаться со своим избранником.

Встреча с родственниками Андрея произошла на природе. Компания занималась скалолазанием.

Злата произвела хорошее первое впечатление на Ирину. Женщина назвала певицу "дюймовочкой" и "девочкой", а сама артистка сказала: на самом деле мама Андрея не такая строгая, как ее описывал сын.

После активного отдыха семья вместе с Огневич пообщалась во время пикника. Ирина подарила "холостячке" свою консервацию, а также вышитый рушник. Женщина сказала, что желает паре вместе стать на него на своей свадьбе.

Далее Злата поговорила с Ириной и Дмитрием наедине. "Она на все мои вопросы отвечала так, будто хотела мне понравиться. Это меня насторожило", – сказал о певице брат Андрея.

Следующий, с чьей семьей познакомилась "холостячка" – Максим Тарапата. Он подготовил цветы и для своей потенциальной девушки, и для мамы Алены и сестер. На встрече также был дядя Макса и другие родственники. Все вместе собрались за большим столом.

Во время семейных посиделок близкие мужчины задали певице немало каверзных вопросов. Сестра поинтересовалась, зачем звезде отношения, а дядя – кто будет готовить. Он также пригласил Злату вместе приготовить к обеду раков.

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Коротко о звезде:

Настоящее имя Златы Огневич – Инна Бордюг . Артистке 35 лет, она родилась в Мурманске (Россия).

Когда Инне было 5 лет, ее семья переехала в город Судак (Крым, Украина).

Свои первые деньги она заработала еще в 10-летнем возрасте, взвешивая отдыхающих на пляже. Уже с 14-ти Инна начала петь для публики, сперва выступая в ресторанах.

Артистка работает не только над сольным проектом, но и была участницей латино-бэнда а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

В 2013 году Огневич успешно представила Украину на "Евровидении". В финале она заняла третье место.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Огневич засветила сообщения в Instagram на своем телефоне от "тайного поклонника". О чем с героиней шоу "Холостячка-2" переписывается мужчина по имени Александр – читайте в нашем материале.

Также певица показала, как выглядела несколько лет назад и как изменилась после участия в романтическом проекте.