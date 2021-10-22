'Холостячка 2': смотреть онлайн 6 выпуск

В пятницу, 22 октября, на телеканале СТБ стартовал шестой выпуск шоу "Холостячка 2" с участием Златы Огневич. За эту неделю главная героиня познакомила участников с "закулисьем" своей жизни.

OBOZREVATEL следит за самыми значимыми и интересными событиями шоу онлайн (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В начале выпуска Злата пригласила на групповое свидание Винченцо Дулепу и Андрея Хветкевича. Они посетили съемки клипа певицы и попробовали себя в роли актеров. В это время, остальные мужчины стали признаваться друг другу целовались ли они со Златой.

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Вскоре Злата пригласила на свой концерт на музыкальном фестивале Atlas Weekend троих мужчин – Олега Плахотнюка, Влада Ясько и Максима Тарапата. Мужчины сделали плакаты, на которых было имя "холостячки" и танцевали вместе со всеми участниками мероприятия.

После концерта мужчины и Злата собрались обсудить фестиваль и выступление артистки. Тогда Злата призналась, что у нее когда-то был роман с барабанщиком.

Что произошло в пятом выпуске:

В этом выпуске участники романтического реалити-шоу преодолевали полосу препятствий, в то время, как Злата Огневич наблюдала за ними. Не обошлось без травм, однако все мужественно боролись за возможность пообщаться с "холостячкой".

Тогда трое из мужчин оказались самыми ловкими и отправились вместе со Златой на Кипр. Пока они отдыхали на острове, другие мужчины сделали диаграммы, где определили приоритеты в жизни. Подробнее о пятом выпуске можно прочитать по ссылке тут.

Коротко про проект:

В проекте главная героиня Злата Огневич встречается с мужчинами, которые претендуют на ее сердце. Они устраивают свидания, как индивидуальные, так и групповые. Интрига шоу в том, что неизвестно кому из участников удастся заинтересовать и покорить Злату, а также кого выберет главная героиня.

В конце каждого выпуска "холостячка" принимает решение, кто покинет шоу. Те, кто остаются на проекте получают бутоньерку в виде красной розы. В финале реалити-шоу остаются двое мужчин, которые познакомятся с родителями Огневич. После чего "холостячка" сделает окончательный выбор, с кем продолжит отношения.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Родилась в 1986 году в Мурманске. Она представляла Украину на конкурсе Евровидения-2013. Является Заслуженной артисткой Автономной Республики Крым (2013). Настоящее имя певицы – Инна, а свое сценическое имя связала со своими корнями. В роду ее отца много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что участник шоу "Холостячка 2" Роман Васильев, который предстал в первом выпуске перед главной героиней проекта Златой Огневич на белом коне, признался, как готовился к свиданию. А также раскрыл секреты закулисья шоу.