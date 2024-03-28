В сеть слили ссору бывшего Ани Лорак с новой избранницей: Анастасия Фокси записала видео, но быстро удалила

В сети появилось видео, на котором модель и телеведущая Анастасия Фокси ссорится со своим избранником, бывшим мужем предательницы Ани Лорак и бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Как утверждается, ролик был доступен всем подписчикам звезды в течение 10 минут два дня назад примерно в 23:00.

Запись экрана OBOZ.UA получил в свое распоряжение от анонимных источников. Как можно увидеть на видео, ссору Фокси опубликовала в своих Instagram-stories.

На кадрах слышно, что женщина возмущенно обращается к хейтерам, которые якобы оскорбляют ее сына. На видео новая избранница Мурата Налчаджиоглу, не сдерживая брани, говорит, что "она у него одна и он у нее один".

В это время за кадром слышен голос мужчины, очень похожий на голос Мурата. Он спрашивает: "Что ты говоришь, Настя? Зачем ты занимаешься этой х*рней?"

В ответ автор видео утверждает, что ее "никто не может защитить", а также на публичные отношения. В конце видео Анастасия Фокси заявляет: "Я не могу быть твоей, потому что ты слишком шл***ват для меня".

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику. 18+

Как рассказали нашей редакции, видео было доступно недолго. Можно предположить, что пара уже помирилась, ведь на их страницах больше нет никаких упоминаний о недоразумениях, а также сохранились все общие фото. Кстати, на одном из них Анастасия Фокси позирует в том же топе, который можно заметить и на видео.

Напомним, о разводе бизнесмена с его предыдущей супругой Лилией Реус заговорили еще в октябре прошлого года, но пара не комментировала слухи. После празднования Нового года стало ясно, что Мурат Налчаджиоглу нашел себе новую даму сердца, которая имеет редкую особенность и популяризирует российскую музыку в блоге.

Как писал OBOZ.UA, позже Лилия Реус подтвердила, что их история любви закончилась. Между ней и новой избранницей турецкого предпринимателя возник публичный скандал, едва не закончившийся судом.

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