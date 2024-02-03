Девушка Мурата Налчаджиоглу публично поскандалила с его женой: Фокси назвала Реус 'наркоманкой', дело может дойти до суда

Новоиспеченная девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Анастасия Фокси – начала публичную травлю его жены Лилии Реус, назвав ее "наркоманкой". Визажистка не стала игнорировать вбросы в свою сторону и пригрозила судом.

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Соответствующие посты появились на их страницах в Instagram. Сам Налчаджиоглу, прославившийся, когда был еще мужем певицы-предательницы Ани Лорак, скандал в публичном пространстве прокомментировал довольно сухо.

Ссора началась из-за негативных комментариев, которые получила Анастасия Фокси. Она прозрачно намекнула, что их с фейковых страниц присылает Реус, и назвала девушку "нюхачкой".

Позже за жену бизнесмена начали заступаться, и на странице Фокси появилось обращение непосредственно к ней: "Мне пох*й, что ты наркоманка. Оставь меня в покое и не засоряй мой Instagram".

В ответ Лилия Реус заявила почти то же, но добавила угрозу о судебном иске за клевету.

"Мне так неприятно все, что происходит сейчас в мою сторону. Мы до сих пор официально женаты. Я ни на что не претендую только прошу оставить меня в покое. Человек, который совсем меня не знает, в чем может меня обвинять? Я могу подать в суд за клевету", – написала Лилия Реус.

Тем временем Налчаджиоглу уверяет, что все они "счастливы и живут своей жизнью", а также упрекнул подписчиков в том, что они "интересуются и пишут идиотские вещи".

Напомним, о разводе бывшего супруга Ани Лорак заговорили еще в октябре прошлого года, но пара не комментировала слухи. После празднования Нового года стало понятно, что Мурат Налчаджиоглу нашел себе новую даму сердца, обладающую редкой особенностью и популяризирующей русский язык и музыку в блоге.

Как писал OBOZ.UA, позже Лилия Реус подтвердила, что их история любви закончилась. В то же время, новая избранница друга Украины ответила хейтерам в довольно хамовитой манере.

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