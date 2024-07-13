В России требуют наказать Галкина за выступление на свадьбе украинцев: что больше всего возмутило россиян и при чем здесь Монатик

Новость о том, что российский шоумен-эмигрант Максим Галкин выступил на роскошной свадьбе украинцев в Италии, добралась до России. Возмущенные украинскими песнями из уст ведущего россияне мигом бросились писать "доносы" и требовать наказания для звезды.

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В частности, в планах "обеспокоенных патриотов" официально признать Галкина "предателем", а не просто "иноагентом", а также обвинить его в финансировании ВСУ. На последнюю мысль членов организации "Сорок сороков" натолкнул украинский певец Дмитрий Монатик.

Дело в том, что артист в благотворительном туре собирает деньги для Украины, а также помогает украинским военным. Держа в голове эти факты, россияне решили, что и Галкин подражает украинскому коллеге по сцене.

"Участники движения "Сорок сороков" обратились в СК РФ с просьбой проверить Галкина по поводу спонсирования ВСУ, подпадающего под статью 275 УК РФ – "Государственная измена". Они обратили внимание, что вместе с Галкиным на свадьбе выступал певец MONATIK, который доходы от всех своих выступлений, в том числе и на корпоративах, переводит на нужды украинской армии", – написали пропагандисты.

Как пишут россияне, за выступление для украинцев Галкин получил 10 миллионов рублей или 100 тысяч евро, ведь именно сколько стоит пригласить россиянина вести частный праздник.

Напомним, в сети появились видео, где россиянин исполнял песни "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина". Для молодоженов артист даже зачитал скороговорку о палянице.

Ранее OBOZ.UA писал, что и Монатик попал в скандал из-за выступления на одной сцене с Галкиным. Многих пользователей возмутило, что артист согласился на участие в одном мероприятии с шоуменом, но менеджмент певца не считает это проблемой.

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