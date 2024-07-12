Галкин на роскошной свадьбе украинцев в Италии спел 'Одну калину' и 'Золото Карпат': Степан Гига отреагировал

Российский шоумен Максим Галкин провел свадьбу украинской пары на озере Комо, Италия, где пел украинские песни и развлекал гостей скороговорками. Мероприятие проводили на русском языке, хотя музыкальный репертуар и был украиноязычным.

Видео дня

Видео в своих соцсетях разместили приглашенные звезды и друзья пары. Также на свадьбе выступал Дмитрий Монатик, украинизировавший старые русскоязычные треки.

Как слышно на некоторых видео, Максим Галкин "подогревал" аудиторию до выхода молодоженов, а также вел церемонию уже после обетов.

Выступление россиянина сопровождалось украинскими песнями: "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина". Для молодоженов артист даже зачитал скороговорку о палянице.

Интересно, что киевский диджей Prohor получил ответ от автора "Золота Карпат" Степана Гиги, который на выступление Галкина отправил огонек.

Свадьба прошла на "Вилле Балбиано" – одном из самых роскошных домов на озере Комо, где снимали "Дом Гуччи". Ни Галкин, ни Монатик в своих соцсетях об участии в мероприятии не сообщали.

Между тем, в сети уже поднялась волна возмущения, что украинцы празднуют свадьбу под шутки "хорошего россиянина", демонстрируя роскошь и веселье в разгар полномасштабной войны.

В ответ на хейт менеджмент Дмитрия Монатика заверил журналистку Алину Доротюк, что среди гостей не было россиян, мероприятие проводилось на украинском языке, а выступление состоялось во время выходного певца в рамках благотворительного тура.

Относительно выступления на одной сцене с Галкиным, у Монатика заявили, что он уже получил израильское гражданство, поэтому не является россиянином.

Ранее OBOZ.UA писал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева и ее муж – Максим Галкин – отреагировали на удар РФ по "Охматдету".

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