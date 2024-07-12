Монатик оскандалился выступлением на одной сцене с Максимом Галкиным в Италии. Что случилось и как это объяснили в команде украинского певца

Украинский певец Дмитрий Монатик попал в скандал из-за выступления на пышной свадьбе украинцев в Италии, где рядом с ним на озере Комо шутил и пел россиянин Максим Галкин. Многих пользователей возмутило, что артист согласился на участие в одном мероприятии с шоуменом, но менеджмент певца не считает это проблемой.

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Как пояснила пресс-служба Монатика журналистке Алине Доротюк, на празднике любви не было россиян, и даже у Галкина уже есть израильское гражданство. Возмущение в обществе вызвал еще и тот факт, что вокалист в Италии выступил на частном мероприятии, хотя уехал из страны под предлогом благотворительного тура.

И на это у менеджмента певца есть ответ. Мол, артист согласился, потому что свадьба пришлась на его выходной между благотворительными концертами.

"В этом месяце у нас был благотворительный тур по США и Канаде. Во время него украинская пара пригласила нас выступить на свадьбе в Италии. Это был единственный выходной перед следующим благотворительным концертом в Лимасоле и возможность приумножить сбор. Молодожены из Украины, организаторы из Украины. Дима согласился сделать это выступление в свой выходной. Отчетность о донатах, конечно, будет после нашего возвращения 15 июля в Киев", – говорится в комментарии.

В команде певца заявили, что он не сказал ни слова на русском языке и песни исполнял в переводе или языке оригинала – украинском.

"Ни одного россиянина среди гостей на свадьбе не было (это нам подтвердили организаторы свадьбы). Все гости – украинцы. По поводу ведущего вечера – насколько нам известно, Максим не россиянин, а получил гражданство Израиля. Мероприятие проводил на украинском и пел украинские песни", – объяснили журналистке.

Эти заявления частично подтверждаются и опровергаются появившимися в сети видео. Например, на камере видно, что Галкин и Монатик действительно пели на украинском языке, но слышно, что шоумен общается с гостями по большей части на русском.

Как отметила Алина Доротюк, какое бы гражданство ни имел Галкин, он продолжает подчиняться российским законам и маркировать свои посты клеймом "иноагента".

Ранее OBOZ.UA писал, что работники ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Дмитрия Монатика на Крещатике, в самом центре Киева. Что сказал артист – читайте здесь.

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