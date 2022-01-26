Снежана Егорова публично заявила о поддержке Путина

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егоровав соцсетях публично заявила о поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Звезда, которая живет и работает в Киеве, отметила, что не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине.

Скандальное заявление артистка сделала на личной странице в Facebook. Она оскорбительно высказалась касательно украинских властей и призвала соотечественников посмотреть видео с главой РФ на пропагандистском ресурсе.

"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", – написала коллаборантка под видео с Путиным.

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В провокационном ролике собраны выступления президента страны-агрессора, начиная с 2008 года, в которых он рассказывает об "угрозе США в адрес России".

Кроме того, Егорова заявила, что все эти годы Украину "уничтожали изнутри".

"Страну и народ грабили, насиловали, уничтожали изнутри. Но местные черти кричат, что во всем Путин виноват. Ну, ну...", – написала знаменитость.

Стоит отметить, что это не первые проявление поддержки захватнической политики Путина со стороны телеведущей. В январе прошлого года, выступая на украинском телеканале, политик Тарас Черновил вступил в перепалку с Егоровой и назвал ее "коллаборанткой".

Коротко о знаменитости:

Снежана Егорова – 49-летняя украинская актриса и телеведущая. Ведущая шоу "Народная звезда". Родилась 23 февраля 1972 года в городе Новая Каховка.

Окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого в 1993 году. В 2006 году участвовала в театральном проекте Алексея Лисовца "Нас поменяли телами", а также в TV-проекте "Танцы со звездами".

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