Снежана Егорова получила статус беженки в Турции и пообещала 'никому не дать в обиду' Украину и украинский язык

Украинская пропагандистская телеведущая Снежана Егорова, после начала развязанной Путиным войны сбежавшая в Турцию, получила там статус политической беженки. Скандалистка заявила, что теперь находится "под защитой закона", и из-за границы "не будет давать в обиду" Украину и государственный язык.

Вместе с Егоровой статус беженцев получили и ее дети. Об этом она рассказала в своем новом Telegram-канале, поскольку старый был взломан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сообщениях автора говорится, что она искала политическое убежище. "Сегодня я и мои дети получили статус политических беженцев. Отныне мы под защитой закона", – написала Егорова, добавив фото украинского консульства.

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Пропутинская телеведущая пока не намерена возвращаться на Родину, но заверила, что будет защищать Украину и украинский язык. В это же время, по словам пропагандисты, она не любит "украинских украинцев, которые е**тся только по-украински".

Напомним, что впервые Снежана Егорова оскандалилась незадолго до начала полномасштабной войны, заявив о своей поддержке агрессору. После волны хейта и вторжения РФ в Украину Telegram звезды взломали, поэтому там появилось сообщение с извинениями, адресованными украинцам. Однако позже выяснилось, что на самом деле Егорова не считает себя в чем-то виновной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции телеведущую приняли не сразу. Украинский консул публично "наказал" ее, заставив осудить войну.

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