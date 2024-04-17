Жены – тоже близнецы, а дети защищают Украину. Что известно о семьях братьев Капрановых

Сашко Лирник, близкий друг писателя Дмитрия Капранова, который внезапно ушел из жизни 16 апреля, раскрыл страницу из жизни товарища, о которой тот с братом не рассказывали публично – взрослые дети публицистов находятся на фронте.

Об этом Саша Лирник рассказал в разговоре с OBOZ.UA. А певица и телеведущая Анжелика Рудницкая вспомнила, что братья Капрановы с юности мечтали влюбиться в близнецов. Позже – так и случилось.

"Их дети сейчас воюют – значит, правильно воспитали, – говорит Саша Лирник. – Они никогда не делили детей на своих и чужих, говорили, что это общие дети. Эти люди – лучшая элита Украины. Некоторые как живут? Наворовали и убежали. А они творили и творят для Украины. Для меня Дмитрий не умер, потому что делами они столько всего заложили, что все наработки и дальше с успехом будут развиваться".

Братья Капрановы всю жизнь работали в тандеме, их биографии написаны как под копирку – все одинаковое. Кроме личной жизни. Дмитрий познакомился с будущей женой Светланой в 20 лет, девушке тогда было 16. Она вместе с сестрой-близнецом приехали на отдых в Очаков, где жили Капрановы. Виталий понравился Инне, в следующем году влюбленные обручились – свадьбу сыграли в один день. Жены Капрановых однажды вспоминали в интервью, что когда вышли из ЗАГСа, их встретила толпа – ведь нечасто увидишь, как расписываются две пары близнецов. Каждая пара Капрановых имеет по двое детей. Дмитрий и Светлана – родители двух сыновей, Виталий и Инна – воспитывают дочь и сына. В свое время братья Капрановы построили в пригороде Киева один большой дом на всю семью.

"Помню, как они рассказывали, что мечтали с детства жениться на девушках-близнецах, – вспоминает Анжелика Рудницкая. – И таки нашли себе таких любимых. И хотя Капрановы нераздельны (представить их порознь очень сложно), у меня в телефоне записан именно номер Дмитрия. Я сегодня проверила. Эта смерть – огромная потеря для всего украинского искусства, потому что у нас не так уж много людей, которые умеют оказывать культурное сопротивление, знают, как создавать. какая потеря – это всегда очень больно, но невыносимо, когда это происходит внезапно. Раз – и нет человека.Такое просто не вкладывается в голове".

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