В группе Go_A опровергли эксплуатацию краснокнижной птицы на съемках клипа для 'Евровидения 2021'

Группа Go_A, которая попала в скандал из-за эксплуатации птицы для съемок клипа на "Евровидение 2021", заявила, что целью появления курганника в видео является привлечение внимания к вымирающему виду и возрождение природы в Чернобыльской зоне отчуждения.

По замыслу режиссера клипа, канюк символизирует приход весны и становится призывом, чтобы человечество пришло к гармонии с природой, осознало, насколько животный мир важен, а техногенные сооружения по типу ЧАЭС нужно минимизировать, чтобы дать свободно существовать флоре и фауне. Соответствующее заявление появилось на сайте издания "Суспільне".

Отмечается, что съемочный процесс не был для птицы травматическим, а также привлекли специалистов-орнитологов.

В съемках приняла участие птица, которая живет в дикой природе. Еще птенцом канюк был травмирован, вырос в зверинце, и пока не привык к жизни в естественных условиях, поэтому освобождение птицы может привести к его гибели.

"Съемки проходили недалеко от места его проживания, чтобы у птицы не было стресса, хотя для клипа локация не была удобной. То есть приоритетом съемочной команды было не нанести вред птице. Канюк был привлечен только к одной сцены, где сидит на руке у солистки, и снятие длилось меньше минуты. Другие видео с птицами, использованные в клипе, были куплены на стоках", – рассказали представители группы.

По словам солистки Екатерины Павленко, птица спокойно сидела у нее на руке. Момент сняли очень быстро и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо.

В группе добавили, что никакого вреда и насильственных действий во время съемок птице не были нанесены.

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