В сети раскритиковали "испорченную" версию украинской песни Go_A для Евровидения

София Закревская
София Закревская
Люди
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В сети раскритиковали 'испорченную' версию украинской песни Go_A для Евровидения

Украинцы и слушатели из других стран выразили недовольство новой версией песни "SHUM", с которой группа Go_A поедет на Евровидение-2021. Многим первоначальный трек нравился больше.

Об этом пользователи написали в комментариях к эфиру, во время которого состоялась презентация нового клипа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, слушателям не понравилось то, что в конкурсной версии коллектив заменил слова "сію, вію" на "сію, сію".

Был изменен текст песни.
Слушателям не хватает "сію, вію" в новом тексте.

В основном звучали комментарии о том, что "стало только хуже" и что новой версией музыканты "испортили песню". Также люди интересовались тем, как будет выглядеть выступление группы на конкурсе.

Многие не оценили обновленные клип и песню.
В комментариях утверждают, что "стало только хуже".
Комментаторы выступили за первую версию трека.
Иностранцам больше нравилась первая версия.
Люди интересуются тем, каким будет конкурсный номер группы.
Некоторым первая версия нравится больше.

В Instagram-аккаунте Євробачення UA провели опрос насчет того, какая версия клипа и песни лучше. Здесь пользователи уже не были так категоричны и отметили проделанную работу команды, но при этом раскритиковали цветовую коррекцию ролика.

В сети раскритиковали цветокоррекцию клипа.
Комментаторы оценили работу команды.

Напомним, украинская группа Go_A презентовала новый клип на песню, с которой поедет на Евровидение от Украины. Вокалистка коллектива отметила, что обрезать первоначальную версию песни, чтобы адаптировать ее для конкурса, было непросто.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Евровидения утвердили формат конкурса на 2021. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.

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