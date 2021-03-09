В сети раскритиковали 'испорченную' версию украинской песни Go_A для Евровидения

Украинцы и слушатели из других стран выразили недовольство новой версией песни "SHUM", с которой группа Go_A поедет на Евровидение-2021. Многим первоначальный трек нравился больше.

Об этом пользователи написали в комментариях к эфиру, во время которого состоялась презентация нового клипа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, слушателям не понравилось то, что в конкурсной версии коллектив заменил слова "сію, вію" на "сію, сію".

В основном звучали комментарии о том, что "стало только хуже" и что новой версией музыканты "испортили песню". Также люди интересовались тем, как будет выглядеть выступление группы на конкурсе.

В Instagram-аккаунте Євробачення UA провели опрос насчет того, какая версия клипа и песни лучше. Здесь пользователи уже не были так категоричны и отметили проделанную работу команды, но при этом раскритиковали цветовую коррекцию ролика.

Напомним, украинская группа Go_A презентовала новый клип на песню, с которой поедет на Евровидение от Украины. Вокалистка коллектива отметила, что обрезать первоначальную версию песни, чтобы адаптировать ее для конкурса, было непросто.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Евровидения утвердили формат конкурса на 2021. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.