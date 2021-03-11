Go_A обвинили в эксплуатации краснокнижной птицы для съемок клипа на 'Евровидение 2021'

В сети возник скандал из-за того, что группа Go_A, которая будет представлять Украину на "Евровидении 2021", эксплуатировала птицу курганника для съемок клипа. Отмечается, что она внесена в Красную книгу.

Как сообщило движение за права животных UAnimals на своей странице в Facebook, птица находится под угрозой исчезновения. На сегодняшний день в Украине числится около 200 пар (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это очень шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений. Курганник внесен в Красную книгу Украины, и владение этой птичкой должно подтверждаться специальными документами", – рассказали представители движения.

Они подчеркнули, что даже действующий закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяций с разрешения центрального органа исполнительной власти. На практике такие разрешения в Украине не выдаются.

UAnimals добавили, что эксплуатация животных является жестокостью и пережитком прошлого, и им стыдно, что "именно в этом контексте будут видеть нашу страну".

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинская группа Go_A, которая будет представлять Украину на Евровидении 2021, показала обновленную версию клипа на трек "SHUM".