Группа Go_A презентовала новый клип на песню, с которой поедет на Евровидение от Украины. Видео

Во вторник, 9 марта, украинская группа Go_A, которая будет представлять Украину на Евровидении-2021, показала обновленную версию клипа на трек "SHUM".

Песня – это интерпретация народной веснянки, которая после зимы и долгой пандемии зовет весну. Презентация клипа проходила в прямом эфире канала "UA: Первый" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Катерина Павленок, вокалистка группы, отметила, что обрезать первоначальную версию песни, чтобы адаптировать ее для конкурса, было непросто. Результатом стал сиквел первого клипа, в котором весну уже удалось разбудить.

По словам участников коллектива, для них принципиально выступить на Евровидении с украиноязычной песней, чтобы популяризовать украинский язык в мире.

Напомним, ранее группа Go_A официально представила песню, с которой выступит на международном конкурсе "Евровидение-2021". Они исполнят композицию под названием "SHUM".

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Евровидения утвердили формат конкурса на 2021. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.