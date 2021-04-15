Стало известно, что в Дубае остались две украинки из-за голой фотосессии

Украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, рассказали, что на самом деле в ОАЭ остались две девушки. Одна из них заболела коронавирусом, а другая – по неизвестным причинам.

Об этом модели сообщили в прямом эфире, который провели на странице в Instagram. По их словам, они надеются, что вскоре вторая коллега приедет на родину и даст о себе знать.

"Так вышло. Мы не знаем, что с ней будет, и надеемся, что она тоже вернется", – сказали девушки.

Они отметили, что сейчас в стране Рамадан и запрещено проводить судебные заседания. Поэтому все ждут его окончания и решение, по которому модель сможет приехать в Киев.

"Мы надеемся, что она там не будет долго сидеть, так как там реально адское место", – подытожили девушки.

Украинки провели прямой эфир и рассказали о тюрьме в Дубае Скриншот

Напомним, самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.

Голые украинки на фотосессии в Дубае

Организатор фотосессии Виталий Гречин

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