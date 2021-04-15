Стало известно, что в Дубае остались две украинки из-за голой фотосессии
Украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, рассказали, что на самом деле в ОАЭ остались две девушки. Одна из них заболела коронавирусом, а другая – по неизвестным причинам.
Об этом модели сообщили в прямом эфире, который провели на странице в Instagram. По их словам, они надеются, что вскоре вторая коллега приедет на родину и даст о себе знать.
"Так вышло. Мы не знаем, что с ней будет, и надеемся, что она тоже вернется", – сказали девушки.
Они отметили, что сейчас в стране Рамадан и запрещено проводить судебные заседания. Поэтому все ждут его окончания и решение, по которому модель сможет приехать в Киев.
"Мы надеемся, что она там не будет долго сидеть, так как там реально адское место", – подытожили девушки.
Напомним, самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отрицает это. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.
В СМИ появилась информация, что основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, все-таки связан со съемкой и заранее знал о Рамадане, поэтому таким образом "решил хайпануть на чувствах верующих".