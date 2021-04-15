СМИ "разоблачили" схему голой фотосессии моделей в Дубае

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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СМИ 'разоблачили' схему голой фотосессии моделей в Дубае

В СМИ появилась информация, что основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, все-таки связан со съемкой и заранее знал о Рамадане (девятый месяц мусульманского календаря, – Ред.), поэтому таким образом "решил хайпануть на чувствах верующих".

Для этого Концов познакомился с другим организатором фотосессии – украинцем Виталием Гречиным, а затем "заказал" моделей для развлечений и поднятия подписчиков в сети. Как пишет Telegram-канал "Медиакиллер", на это арестованный айтишник потратил около 10 тысяч долларов.

После этого Концов якобы увидел из своего номера голых девушек на соседнем балконе, снял их на телефон и опубликовал stories от лица удивленного очевидца. Дальше по плану якобы должна быть фотосессия самого парня и моделей, но в результате приехала полиция.

Согласно источнику, вычислить Концова было легко, так как его "слили" сам Гречин и несколько моделей, которые были в курсе событий. Затем айтишник удалил свой аккаунт в Instagram, "думая, что решит проблемы с полицией, но в итоге вместе со всеми загремел в местный изолятор".

Подозреваемый Алексей Концов
Один из организаторов голой фотосессии Виталий Гречин

"Тут началась масштабная кампания по шитью алиби. Первая инфа, которую разнесли его пиарщики, основатель Involta задержан случайно. По телегам раскидали установку – не виноват, турист, проходил мимо, просто снял видео и выкинул в сеть. Старательно опускали главную деталь: фоткались натурщицы в номере Концова – это и потянуло на организацию порностудии. Но эффект пошел – за айтишника вписались юристы, МИД, даже губернатор Ивановской области Воскресенский", – написали на канале.

Голая фотосессия девушек в Дубае

В источнике отметили, что всю вину "скинули на успевшего сбежать из ОАЭ фотографа Александра Тена". Также добавили, что якобы за то, чтобы вернуть Тена и чтобы он во всем сознался, назначено вознаграждение.

Концова обвинили в участии в голой фотосессии
СМИ разоблачили Концова
СМИ раскрыли свою версию
СМИ обвинили Концова в участии в голой фотосессии в Дубае

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

  • Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

  • Самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.

  • Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, отрицает это. По предварительной информации, его "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали.

Секс-скандал с голыми украинками в Дубаезвездылюдишоу-бизнесшоу