СМИ 'разоблачили' схему голой фотосессии моделей в Дубае

В СМИ появилась информация, что основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, все-таки связан со съемкой и заранее знал о Рамадане (девятый месяц мусульманского календаря, – Ред.), поэтому таким образом "решил хайпануть на чувствах верующих".

Для этого Концов познакомился с другим организатором фотосессии – украинцем Виталием Гречиным, а затем "заказал" моделей для развлечений и поднятия подписчиков в сети. Как пишет Telegram-канал "Медиакиллер", на это арестованный айтишник потратил около 10 тысяч долларов.

После этого Концов якобы увидел из своего номера голых девушек на соседнем балконе, снял их на телефон и опубликовал stories от лица удивленного очевидца. Дальше по плану якобы должна быть фотосессия самого парня и моделей, но в результате приехала полиция.

Согласно источнику, вычислить Концова было легко, так как его "слили" сам Гречин и несколько моделей, которые были в курсе событий. Затем айтишник удалил свой аккаунт в Instagram, "думая, что решит проблемы с полицией, но в итоге вместе со всеми загремел в местный изолятор".

"Тут началась масштабная кампания по шитью алиби. Первая инфа, которую разнесли его пиарщики, основатель Involta задержан случайно. По телегам раскидали установку – не виноват, турист, проходил мимо, просто снял видео и выкинул в сеть. Старательно опускали главную деталь: фоткались натурщицы в номере Концова – это и потянуло на организацию порностудии. Но эффект пошел – за айтишника вписались юристы, МИД, даже губернатор Ивановской области Воскресенский", – написали на канале.

В источнике отметили, что всю вину "скинули на успевшего сбежать из ОАЭ фотографа Александра Тена". Также добавили, что якобы за то, чтобы вернуть Тена и чтобы он во всем сознался, назначено вознаграждение.

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