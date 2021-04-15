Стало відомо, що в Дубаї залишилися дві українки через голу фотосесію

Українки, яких раніше затримали за голу фотосесію в Дубаї, розповіли, що насправді в ОАЕ залишилися дві дівчини. Одна з них захворіла на коронавірус, а інша – з невідомих причин.

Про це моделі повідомили в прямому ефірі, який провели на сторінці в Instagram. За їхніми словами, вони сподіваються, що незабаром друга колега приїде на батьківщину і дасть про себе знати.

"Так вийшло. Ми не знаємо, що з нею буде, і сподіваємося, що вона теж повернеться", – сказали дівчата.

Вони зазначили, що зараз у країні Рамадан і заборонено проводити судові засідання. Тому всі чекають його закінчення і рішення, за яким модель зможе приїхати до Києва.

"Ми сподіваємося, що вона там не буде довго сидіти, оскільки там реально пекельне місце", – підсумували дівчата.

Українки провели прямий ефір і розповіли про в'язницю в Дубаї Скриншот

Нагадаємо, літак із Дубая з українськими натурницями, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

Голі українки на фотосесії в Дубаї

Організатор фотосесії Віталій Гречин

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