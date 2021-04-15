Стало відомо, що в Дубаї залишилися дві українки через голу фотосесію
Українки, яких раніше затримали за голу фотосесію в Дубаї, розповіли, що насправді в ОАЕ залишилися дві дівчини. Одна з них захворіла на коронавірус, а інша – з невідомих причин.
Про це моделі повідомили в прямому ефірі, який провели на сторінці в Instagram. За їхніми словами, вони сподіваються, що незабаром друга колега приїде на батьківщину і дасть про себе знати.
"Так вийшло. Ми не знаємо, що з нею буде, і сподіваємося, що вона теж повернеться", – сказали дівчата.
Вони зазначили, що зараз у країні Рамадан і заборонено проводити судові засідання. Тому всі чекають його закінчення і рішення, за яким модель зможе приїхати до Києва.
"Ми сподіваємося, що вона там не буде довго сидіти, оскільки там реально пекельне місце", – підсумували дівчата.
Нагадаємо, літак із Дубая з українськими натурницями, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.
Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.
Засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, заперечує це. За попередньою інформацією, його "помилково" звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.
У ЗМІ з'явилася інформація, що засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, все-таки пов'язаний зі зйомкою і заздалегідь знав про Рамадан (дев'ятий місяць мусульманського календаря. – Ред.), тому в такий спосіб "вирішив хайпанути на почуттях вірян".