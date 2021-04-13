Задержанные в Дубае украинки прилетели в Киев: одна из них назвала цель фотосессии. Видео

В ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Дубая с украинскими моделями, которых ранее задержали в ОАЭ за голую фотосессию на балконе. Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – заявила, что это были "просто ню-фотографии и ничего другого".

Об этом модель сообщила журналистам "Сегодня". Девушка в черной кожаной куртке неохотно шла на контакт и избегала СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Что касается условий, в которых содержали девушек в ОАЭ после задержания, то, по словам Кащенко, они были "ужасные".

С остальными прилетевшими девушками поговорить не удалось – все они от вида камер разбежались. По предварительной информации, в Киев прилетели одиннадцать украинок, еще у одной обнаружили коронавирус, поэтому она прилетит позже.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.