В 2021 году признавалась Украине в любви: всплыл интересный факт об актрисе Ирине Горбачевой, которая поддержала Россию и войну

Российская актриса Ирина Горбачева, которая родилась в Мариуполе, а также была замужем за украинским музыкантом Антоном Савлеповым, к концу второго года полномасштабной войны впервые признала, что поддерживает Россию. До этого звезда обнадеживающе молчала, а украинские фаны до последнего надеялись: "Она просто боится". И эти надежды были небезосновательными. Еще в 2021 году, находясь в Киеве, актриса признавалась Украине в любви.

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Об этом случае вспомнил украинский телеведущий Анатолий Анатолич. Он был свидетелем "признания" Горбачевой, о чем рассказал подписчикам в InstaStories.

Тогда, в 2021-м, Горбачева посещала популярное столичное событие "Кураж Базар". Там традиционно собираются киевляне и гости столицы, а также многие звезды. Все это с винтажными магазинами, барахолкой, диджеями и артистами, перформансами, современным искусством и многое другое.

Анатолич, увидев интервью актрисы пропагандистским ресурсам, где она гордо называет себя "частью своей страны", вспомнил: "Бляха, я же под сценой летом 2021-го на "Кураже" на ВДНХ стоял, когда она признавалась в любви Украине. И киевская тусовка восхищалась такой искренней Ирой".

Очевидно, любовь актрисы уже миновала. Теперь в России она рассказывает: "Я не хочу отказываться и говорить: "Нет, нет, нет, я не часть своей страны, я не часть своего государства, какого-либо процесса, происходящего в моей стране". И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно, по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись. Это просто ковер из-под ног забрали. Отвернулись, потому что я не стала осуждать происходящее".

Кроме того, звезда делится, что якобы помогает беженцам из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Анатолич не проигнорировал и этот факт. Шоумен прокомментировал: "Это существо еще и помогает беженцам. И она со "своей страной". Такие разные мариупольцы".

Ранее мы также писали, как Горбачева посещала пропагандистский Московский кинофестиваль после полномасштабного вторжения, а также почему ее бросил Савлепов. Все подробности – по ссылке.

Как писал OBOZ.UA ранее, в отличие от бывшей жены музыкант Антон Савлепов сразу четко обозначил свое отношение к России и войне. В частности, в составе группы Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, регулярно дает благотворительные концерты. Музыканты также перевели ряд своих русскоязычных хитов на украинский язык. Речь идет о культовом треке "Я твой наркотик", а также песне "Ты так красива".

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