Как актриса родом из Мариуполя Ирина Горбачева оказалась фанаткой Путина и почему ее бросил Савлепов из Quest Pistols

Российская актриса Ирина Горбачева родилась и до 9-ти лет жила в Мариуполе, однако с Украиной ее связывает гораздо больше. Она не только некоторое время проживала в Киеве, но и была замужем за украинским музыкантом, солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Кроме того, у звезды в нашей стране много друзей. Именно поэтому пророссийская позиция Горбачевой для многих ее украинских фанов и людей из близкого окружения оказалась шоком.

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Сразу после полномасштабного вторжения актриса пыталась занимать "нейтральную" позицию, хотя уже тогда всем было понятно: оставаться "вне политики" во время террористической, кровопролитной и убийственной войны невозможно. OBOZREVATEL решил напомнить, как Горбачева перешла на сторону зла и почему ее бросил Савлепов.

В феврале 2022 года артистка обратилась к публике с заявлением, что отменяет свои запланированные на март концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Однако даже тогда она не осмелилась назвать войну "войной", а вместо этого написала – "происходящая ситуация".

Неизвестно, когда именно начали портиться отношения Горбачевой и Савлепова. Долгое время пара не публиковала совместные фото, на что обратили внимание фанаты. Однако актриса какой-то период после вторжения находилась заграницей, так что поклонники убеждали себя в том, что Ирина эмигрировала из страны-террористки и в скором времени начнет выражать свою антивоенную позицию.

Этого не произошло. Вместо того, чтобы выступить против войны в стране, где она родилась и жила, Горбачева вернулась в РФ и продолжила зарабатывать кровавые рубли. В апреле 2023 года актриса засветилась на Московском кинофестивале, где гордо прославляла "великую русскую культуру".

"Вчера было открытие Московского Международного Кинофестиваля в рамках которого показали фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Ух... Так много хочется сказать и помолчать. Это невероятно сильное кино! Я бы назвала его трагикомедийная катастрофа. Давно так не переживала за героев в кино. Каждый артист на своем месте, каждый история и глубина. Всем создателям поклон и благодарность!" – написала комплиментарный текст уроженка Мариуполя под кадрами с красной дорожки пропагандистского мероприятия.

Уже тогда многие фаны начали догадываться, что Горбачева и Савлепов больше не вместе. Фронтмен Quest Pistols в связи с общественным интересом первым прокомментировал слухи о разводе с супругой.

"Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", – заявил исполнитель в апреле 2023-го.

Позже эти заявления подтвердила и Горбачева. Сделала она это, к слову, в комментариях пропагандистским СМИ на очередной кинопремьере в Москве, где параллельно не прекращала петь оды российскому кинематографу.

Очевидно, что супруги поссорились на фоне политических разногласий. В отличии от экс-избранницы Савлепов сразу четко обозначил свое отношение к России и войне. В частности, в составе группы Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, регулярно дает благотворительные концерты. Музыканты также перевели ряд своих русскоязычных хитов на украинский язык. Речь идет о культовом треке "Я твой наркотик", а также песне "Ты так красива".

Имя Горбачевой в украинском инфопространстве вновь прозвучало во время недавнего интервью Маши Ефросининой с известным стендап-комиком, победителем "Лиги Смеха" (команда "Воробушек") Василием Байдаком. Дело в том, что российская актриса в свое время поспособствовала популярности юмориста. В интервью блогеру Юрию Дудю она рассказала о Байдаке, заверив, что его видео – это самое смешное, с чего она искренне "ржала". К тому же, стендапер довольно близко общается с Савлеповым.

И если до полномасштабного вторжения Байдак поддерживал связь с Горбачевой, а вскоре после него пытался найти объяснение молчаливой позиции актрисы, то сейчас он говорит следующее: "Нет мы не общаемся. Не хочу даже анализировать это. Мне неприятно. Сначала я думал, что это вот эти истории "голубей мира". Я не поддерживаю, но понимаю, поскольку я сценарист и мы всегда пишем "библию" персонажа, поэтому я анализирую персонажа и понимаю, почему он пришел к таким вещам. Я думал, что вот эти "голуби мира" – это закрыться при помощи религии от реальности. "Ой, это миры ссорятся, это миру так нужно, а я тут просто понаблюдаю"... А оказалось, что нет. Оказалось, что у нее тоже есть эти имперские нарративы, она тоже ходит на красные дорожки эти гнилые. То есть она прям поддерживает. И все, я оборвал эту струнку".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированный Россией Мариуполь приехал известный ведущий родом из Беларуси Дмитрий Шепелев, который долгие годы работал в Украине, в частности на проекте "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским. Сразу после полномасштабного вторжения он поддержал нашу страну и осудил войну, однако сейчас "переобулся", чтобы зарабатывать на пропагандистских телеканалах кровавые рубли. Как на продажную позицию коллеги отреагировали украинские знаменитости – узнайте в нашем материале.

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