Quest Pistols перевели свой культовый хит ''Я твой наркотик'' на украинский. Видео

Знаменитая украинская группа Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, перевели свой культовый хит "Я твой наркотик" на украинский язык. Обновленная версия трека, получившая название "Я твій наркотик", впервые прозвучала на благотворительном концерте коллектива в Батуми, однако она так понравилась слушателям, что музыканты сделали студийную запись.

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Более того, Quest Pistols повторили свой клип 13 -летней давности на эту песню. Правда, в 2023 году видеоработа, которая появилась на YouTube-канале группы, была создана в виде мультика при помощи 3D-графики (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я твій наркотик" – это отражение безумной любви. Чувство, которое сносит крышу и разрушает все помехи. Любовь – это та сила, которой руководствуется каждый украинец. Любовь вдохновляет и ведет нас к победе. Предлагаем погрузиться в альтернативную вселенную Quest Pistols и почувствовать энергию, которой группа делится с каждым", – сообщается под клипом.

Оригинальная русскоязычная версия хита увидела мир 1 апреля 2010 года. С того времени на YouTube композицию прослушало около 30 миллионов интернет-пользователей. Трудно встретить человека, который бы не слышал и не знал наизусть строки: "Я твой наркотик, твой никотин / Твой алкоголь, я твоя любовь / Тигр а не котик, гроза всех дур / И дураков, что любят гламур, гламур, гламур".

Припев "украинизированного" трека звучит так: "Я твій наркотик Твій нікотин / Твій алкоголь Я твоя любов / Тигр, а не котик / Гир, а не мур / Контркультура, а не гламур, гламур, гламур".

Поклонники уже успели оценить работу музыкантов. Под видео они усыпали группу позитивными комментариями и выразили надежду, что скоро услышат такие хиты, как "Біла бабка кохання" ("Белая стрекоза любви") и "Я стомився, хочу кохання" ("Я устал, хочу любви"). Есть шанс, что и эти пожелания сбудутся.

"Очень круто, что группа решила перевести свои хиты", "Класс, кайф, спасибо за перевод", "Продолжайте наваливать дальше", "Это огонь", "Ребята, ну вы молодцы", – оставляют комментаторы.

Напомним, это не первый хит коллектива, который они "украинизировали". Ранее у них вышла украинская версия хита "Ты так красива", которая получила название "Ти неймовірна".

Добавим, в мае этого года экс-участники Quest Pistols сообщили своим поклонникам, что воссоединились ради помощи нашей стране в борьбе с российским агрессором. Коллектив отправился в благотворительный тур по Европе для сбора средств пострадавшим от боевых действий с РФ.

Как писал OBOZREVATEL, украинский рэп-исполнитель Ярмак перепел свой культовый хит 22 ("Моя страна не упадет на колени"), который стал гимном Евромайдана в 2014 году. Обновленный трек получил название "Моя країна" и зазвучал на украинском языке. В нем музыкант несколько изменил текст, актуализировав его под реалии полномасштабной войны против России.

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