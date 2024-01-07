Уроженка Мариуполя Ирина Горбачева впервые публично поддержала Россию и поплакалась, что от нее отвернулись друзья

Российская актриса Ирина Горбачева, которая родилась и до 9-ти лет жила в Мариуполе, а также была замужем за украинским музыкантом Антоном Савлеповым, впервые подтвердила свою пророссийскую позицию. Почти два года после полномасштабного вторжения артистка игнорировала войну, а теперь наконец решилась признаться, что она "часть своей страны, часть своего государства и любого процесса, который происходит в ее стране".

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Горбачева так и не удосужилась назвать войну "войной", а выдала, что не собирается осуждать "то, что происходит". Из-за этого, как призналась сама "патриотка" России, от нее отвернулось 95% ее друзей, которые открыто выступили против российской агрессии. Об этом актриса рассказала в интервью для YouTube-канала "Мадонна Мур".

"Я не хочу отнекиваться и говорить: "Не, не, не, я не часть своей страны, я не часть своего государства, любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же, по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись. Это просто ковер из-под ног забрали. Отвернулись, потому что я не стала осуждать то, что происходит", – пожаловалась уроженка Мариуполя, который оккупанты стерли с лица Земли.

При этом и в России, как призналась Горбачева, ее позицию тоже не сильно понимают. Актриса якобы помогает беженцам, и Z-патриоты "предъявляли" ей за то, что она не делала этого до 2022 года.

"Да, раньше не помогала. Сейчас помогаю беженцам и с "ДНР", и с "ЛНР", и, когда все началось, это и Киев, и Мариуполь, и так далее. Просто, когда ты рассказываешь: "Ребят, здесь вода, здесь еда, здесь медикаменты, здесь коридор". Я понимала, что я делаю, и понимала, что мне прилетит. И прилетает до сих пор", – снова поплакалась актриса.

Тогда интервьюер задала Горбачевой уточняющий вопрос: "То есть, если выбирать между промолчать и подождать или открыто высказаться, что ты за свою страну и ты в целом не будешь осуждать происходящее, то ты выберешь второе?"

Бывшая супруга солиста группы Quest Pistols ответила на этот вопрос утвердительно: "Да!"

Как писал OBOZ.UA ранее, в отличии от экс-избранницы Савлепов сразу четко обозначил свое отношение к России и войне. В частности, в составе группы Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, регулярно дает благотворительные концерты. Музыканты также перевели ряд своих русскоязычных хитов на украинский язык. Речь идет о культовом треке "Я твой наркотик", а также песне "Ты так красива".

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