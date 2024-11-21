'Уже прошел военную подготовку'. Артур Логай – о непростых мнениях по мобилизации, брони от театра и своем магазине одежды

Популярный актер Артур Логай ("Солнышко", "Крашанка", "Моя любимая Страшко", "Коп из прошлого", "Великие Вуйки") известен зрителю не только по ярким ролям, но и по победе в телешоу "Танцы со звездами". Артист активно работает в столичном Театре на Левом берегу Днепра.

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В интервью с OBOZ.UA Артур Логай поделился мнениями о возможной мобилизации, признался, есть ли у него бронь от театра, и предположил, в какие войска попал бы, если бы его призвали на фронт. С артистом мы встретились на съемках романтической комедии "Песики", где он играет одну из ролей.

– Артур, не секрет, что после начала полномасштабного вторжения какое-то время артисты не имели работы и даже думали над тем, что, возможно, придется менять профессию. Ваша коллега Наталья Васько в интервью OBOZ.UA рассказывала, что чуть ли не пошла варить борщи и лепить вареники в ресторан. Как вы пережили этот период?

– После начала полномасштабного вторжения бывало по-разному. Театральная жизнь началась в ноябре 2022 года, а съемки – только в следующем году, в мае. Тем временем мы с супругой открыли магазин одежды. Начали с футболок, а дальше пошло-поехало. Пока это продажи в интернете. Магазин называется "Наследие". Наша цель и идея – передавать историческое и культурное наследие. А также культивировать близкие нам ценности. Магазину уже почти два года. Он работает, продукция покупается. Мы полностью задействованы в творческом процессе – от создания модели до наполнения ее смыслом в жизни. Все, что нарисовано и написано на изделиях, – дело рук моей жены. Она – художница.

Почти все деньги, получаемые с продаж, инвестируем в наш бизнес. Определенный процент отправляем ежемесячно на Вооруженные силы. Мы постоянно отчитываемся, потому что пообещали это делать с самого начала и потому, что позиционируем себя как ответственный бизнес, а также для того, чтобы мотивировать и подавать пример другим. Еще какая-то часть прибыли идет на оплату аренды жилья, где проживает наша семья. Все остальное – на развитие. Сотрудничаем с производствами. В Киеве нам делают вышивку на одежду, в Харькове мы печатаем принты, а в Ивано-Франковске – общий пошив.

Футболки, костюмы, регланы, рубашки, кофты – мы стараемся передавать через "Наследие" то, что мы хотели бы передать по наследству своим детям. Ибо есть такое у нас мнение (и у меня, и у моей жены), что мы являемся наследием наших родителей, а наши дети будут нашим наследием. И какое достояние мы хотели бы оставить им в наследство? Вот эти смыслы, которые нам ценны. Кроме того, в совместной работе с женой я чувствую синергию, что тоже очень классно.

– Режиссер Олесь Санин на одной из недавних кинопремьер в разговоре с OBOZ.UA призвал зрителей ходить на украинские фильмы, потому что очень скоро из-за войны "нас будет ждать "период безкартиння – финансирование почти отсутствует". По словам режиссера, это станет проблемой для любителей кино, но еще большей для самих кинематографистов. Вы чувствуете приближение такого времени?

– Вчера буквально общался с кастинг-директором. Учитывая, какую занятость сейчас имеют актеры, довольно много чего снимается. Но в большинстве своем – это сериалы. Вот сегодня у меня последний день съемок в "Песиках", а вне этого занят в сериале "Пес Альф", который уже начал свою трансляцию на телевидении. Мы снимаем пятый месяц, уже тоже подходим к концу. Предлагают пробы, приглашают на кастинги – индустрия пытается жить.

Кроме того, работаю в Театре на Левом берегу Днепра. Там тоже планируются премьеры, будет интересно. Я считаю, что наш театр достаточно актуален на сегодняшний день – и по выбору материала для представлений, и по подходу к воплощению постановок. Как раз сейчас, после разговора с вами, еду играть спектакль "Романтика". Я очень люблю свою театральную жизнь, здесь ты можешь раскрыться глубже, чем в сериальном производстве. В театре всегда больше времени на подготовку, репетиции и больше возможностей для того, чтобы сказать что-то важное зрителю.

– Как вы относитесь к мысли, порой звучащей в информационном пространстве о том, что творческим людям не место на фронте? Есть ли у вас бронь от мобилизации?

– Бронь у меня на сегодняшний день есть от театра. Как потом будет, не знаю. Но я не считаю, что творческие люди какие-то особенные. Не думаю, что я важнее, чем кто-либо другой. Поэтому если придет мой черед, значит придет мой черед. Но учитывая, какие у нас есть внутренние проблемы, часть меня, признаюсь честно, задает себе порой много вопросов. Расстраивают коррупция, какие-то разногласия в военно-политическом руководстве – это я говорю, опираясь на мнение активистов, от которых узнаю информацию. И военных, к мнению которых прислушиваюсь.

Нужно, чтобы армия развивалась, менялась, имела обеспеченность и могла действовать наилучшим образом в сложившихся непростых условиях. Потому что война – не линейная история. Мы должны двигаться и развиваться, приспосабливаясь как можно скорее к реалиям.

А другая часть меня понимает, что пока что-то не меняется или меняется, но медленно, то делаю свое – в тылу, но для армии. А если не смогу, то должен быть там. Либо ты для армии, либо ты в армии – в воюющей стране может быть только так.

– Проходили ли вы какую-нибудь специальную военную подготовку, чтобы быть готовым к непредсказуемым вызовам?

– Да, уже прошел – военные полевые тактические учения, осваивал правила ведения боя в условиях городских застроек. Но уже прошло достаточно времени с того момента, как это было. Поэтому имею в планах пройти дополнительную подготовку. Вероятно, это произойдет после окончания работы в нынешних кинопроектах. Предварительно запланировал себе эти мероприятия на зиму. Пока у меня бронь, могу готовиться. Я молод, быстро бегаю и довольно вынослив, поэтому мое место будет в десантно-штурмовых войсках – по крайней мере, мне так кажется.

Сейчас мои мысли и мечты об одном: чтобы от нас уже наконец-то от*бались, извините на грубом слове. Но я не аналитик, не военный, не политический эксперт – не могу даже предвидеть, когда это может произойти. А в контексте того, что сейчас происходит вокруг, думаю, что не только я не знаю, чего ждать дальше.

Думаю, наш мир ожидает в ближайшее время много чего, и не факт, что это будут приятные истории. Что вдохновляет и не дает сойти с ума? Я чувствую себя очень хорошо, когда сажусь за руль своего мотоцикла. Меня вдохновляют талантливые люди. Хорошие фильмы. Дисциплинированные люди. Моя жена, дети мои. Спорт, музыка – это тоже.

– Мы разговариваем с вами на съемках романтической комедии "Песики", которую зрители увидят уже следующей весной. Расскажите о своей роли в этой картине.

– В картину попал через кастинг. Сначала снял самопробы, впоследствии пригласили встретиться. Не буду рассказывать о своем герое, чтобы не спойлерить. Скажу лишь, что фильм, по моему мнению, стопроцентно будет иметь успех. Допускаю, что могут иметь место какие-то нелестные прогнозы, мол, сыгравшая главную роль Леся Никитюк не актриса по профессии. Но из того, что я видел, спешу заверить, что даже самые придирчивые скептики будут очень удивлены. Потому что Леся приложила невероятное количество сил и усилий для того, чтобы сделать этот фильм и свою роль. Это стоит уважения. Все мы видели, как она старается, как ей хочется сделать все очень достойно – и как хорошо у нее получалось. А зрители всегда такое чувствуют. Я уверен, что все, кто придет в кинотеатр, смогут убедиться, что эта картина сделана на совесть.

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